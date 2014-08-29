Вход в подземные монастырские галереи Тороканьского монастыря (16 век) нашли в Брестской области

Новости Беларуси. В Брестской области краеведы нашли вход в подземные монастырские галереи некогда известного Тороканьского монастыря. Первые упоминания о нем относятся к 16 веку. Согласно местному преданию, основала обитель польская королева Бонна Сфорца. Разгадывать тайны старинных подземелий отправилась Юлия Бешанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Граник, директор военно-исторического музея Дрогичина:

Мы находимся на территории базилианского монастыря, который располагался в деревне Торокань.

Сегодня, чтобы представить былое величие древнего Тороканьского монастыря, нужно обладать богатым воображением. Вместо величественного храма – лишь памятный камень, в уцелевших монашеских кельях давно хранят зерно. Из видимых построек целого монастырского комплекса сохранилось немногое, но краеведы обнаружили вход в подземелья, которые тянулись практически под всеми постройками.

Старожилы рассказывают: подземные галереи протяженностью не менее 200 метров специально засыпали кирпичом. Говорят – спасали ценности от разграбления. В уцелевших зданиях чётко видна «вскрытая» кладка – в Великую отечественную монастырские сокровища искали немецкие солдаты.

Это и есть те самые подземелья уникального Тороканского монастыря. Согласно местной легенде именно здесь до сих пор спрятаны христианские ценности и уникальная старинная библиотека.

Сергей Граник, директор военно-исторического музея Дрогичина:

Здесь можно найти уникальные вещи – здесь была очень древняя библиотека. Моя тетка ходила в школу сюда и их водили и показывали, что там есть в подземельях – даже свитки были и книги рукописные.

Главная утраченная ценность монастыря – церковь, история которой заканчивается в 1959 годом. Ее взорвали в эпоху борьбы с религией, но перед этим разграбили и изъяли важные документы.

Евгения Соколовская, местная жительница:

Помню, говорили, что пани заблудилась, ночевала, и волки ее ночью не съели. Церковь поставили на том месте.

Местные исследователи уверены: «пани», которая упомянута в бумагах – сама Бонна Сфорца. В 16 веке итальянке действительно принадлежали эти земли. По легенде польская королева заблудилась в лесу и в честь своего чудесного спасения построила церковь, которая была видна с расстояния в 20 километров.

Нина Павлючик, местная жительница:

Последний раз я в церкви была в 39 году.

Спустя несколько веков утраченные сокровища начали возвращаться. После того как в деревне вновь построили храм, жители принесли сюда спасённые из монастырской церкви реликвии. Совершенно случайно обнаружили и старинную раку.

Иерей Вячеслав, настоятель Свято-Богоявленского храма (д. Именин):

Я нашел ее в каплице. Она даже не выделялась. Он «стухла» кое-где, шершень ее поел. Мы что могли – сделали. И первую Пасху служили с ней. Тут еще плащаница старинная. Видите, у спасителя глаза выколоты –кому-то делать нечего было.

Сегодня информацию о некогда величественном Тороканьском монастыре энтузиасты собирают буквально по крупицам и надеются на масштабные археологические исследования.