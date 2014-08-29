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Вход в подземные монастырские галереи Тороканьского монастыря (16 век) нашли в Брестской области

29 августа 2014 17:37
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Новости Беларуси. В Брестской области краеведы нашли  вход в  подземные монастырские  галереи некогда известного Тороканьского монастыря. Первые упоминания о  нем относятся к 16 веку. Согласно местному преданию, основала обитель  польская королева Бонна Сфорца. Разгадывать тайны старинных подземелий отправилась Юлия Бешанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Граник, директор военно-исторического музея Дрогичина:
Мы находимся на территории базилианского монастыря, который располагался в деревне Торокань.

Сегодня, чтобы представить  былое величие древнего Тороканьского монастыря, нужно обладать богатым воображением.  Вместо величественного храма –  лишь памятный камень, в уцелевших монашеских кельях давно хранят зерно. Из видимых построек  целого  монастырского комплекса сохранилось немногое, но  краеведы обнаружили вход в  подземелья,  которые тянулись практически под всеми постройками.

Старожилы рассказывают: подземные галереи протяженностью не менее 200 метров специально засыпали кирпичом. Говорят – спасали ценности от разграбления. В  уцелевших зданиях  чётко видна «вскрытая» кладка –  в Великую отечественную  монастырские сокровища искали   немецкие солдаты.

Это и есть те самые подземелья уникального Тороканского монастыря. Согласно местной легенде именно здесь до сих пор  спрятаны христианские ценности  и уникальная старинная библиотека.

Сергей Граник, директор военно-исторического музея Дрогичина:
Здесь можно найти  уникальные вещи – здесь  была очень древняя библиотека. Моя тетка ходила в школу сюда и их водили и показывали, что там есть в подземельях – даже свитки были и книги рукописные.

Главная утраченная ценность монастыря –  церковь,  история которой заканчивается в 1959 годом. Ее  взорвали  в эпоху борьбы с религией, но перед этим разграбили и  изъяли важные документы.

Евгения  Соколовская, местная жительница:
Помню, говорили, что пани заблудилась, ночевала, и волки ее ночью не съели. Церковь поставили на том месте.

Местные исследователи уверены: «пани», которая упомянута в бумагах – сама Бонна Сфорца. В 16 веке  итальянке действительно принадлежали эти земли. По легенде польская королева заблудилась в лесу и в  честь своего чудесного  спасения  построила церковь, которая была видна с расстояния в 20 километров. 

Нина Павлючик, местная жительница:
Последний раз я в церкви была в 39 году.

Спустя несколько веков утраченные сокровища начали возвращаться. После того как в деревне  вновь построили храм, жители принесли сюда  спасённые из  монастырской церкви реликвии.   Совершенно случайно  обнаружили и старинную раку. 

Иерей Вячеслав,  настоятель Свято-Богоявленского храма  (д. Именин):
Я нашел ее в каплице.  Она даже не выделялась. Он «стухла» кое-где, шершень ее поел. Мы что могли – сделали. И первую Пасху служили с ней. Тут еще плащаница старинная. Видите, у спасителя глаза выколоты –кому-то делать нечего было.

Сегодня информацию о некогда величественном Тороканьском монастыре энтузиасты собирают буквально по крупицам и надеются на масштабные археологические исследования.

# общество # Достопримечательности Брестской области # Сергей Граник

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