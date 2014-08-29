Китайские журналисты агентства «Синьхуа» посещают Беларусь в рамках пресс-тура «Новый Шелковый путь – новая мечта»

Новости Беларуси. Китайские журналисты агентства «Синьхуа» находятся с визитом в Беларуси. Около 30 представителей СМИ из Поднебесной в Беларусь приехали в рамках пресс-тура «Новый Шелковый путь – новая мечта».

Стартовал пресс-тур в древней столице Китая – городе Сиань. И за 21 день журналисты проехали более 6 тысяч километров. Посетили несколько провинций Китая, Казахстан и Россию. Теперь очередь за Беларусью.

За время путешествий уже создано несколько сотен информационных продуктов: статей, фотографий, видео- и аудиоматериалов. Побывать гости из Поднебесной также планируют в Польше и Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чень Цзюньфэн, шеф-корреспондент китайского информационного агентства «Синьхуа»:

Мы как представители китайского агентства «Синьхуа» считаем, что у белорусско-китайских отношений большое будущее. За то время, что мы провели у вас в стране, мы поняли, что сотрудничество нужно развивать особенно в торгово-экономической сфере. Особенно хороший прогресс в этой области был достигнут в прошлом году. Эти результаты мы хотим повторить и сейчас.