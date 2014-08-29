К 1 сентября каждая область Беларуси получит по 12 школьных автобусов от «Банка развития»

Новости Беларуси. К новому учебному году готовится республиканский автопарк.

Каждая область к 1 сентября получит по 12 школьных автобусов от «Банка развития». Программа реализуется с апреля прошлого года по поручению главы государства.

На этих желтых машинах будут перевозить детей из сельской местности к учебным заведениям. 29 августа в регионы отправилась последняя партия «подарков». Автобусы соответствуют всем требованиям безопасности, также они оборудованы вместительным отсеком для рюкзаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Бологаев, начальник отдела технического надзора и развития материальной базы управления образования Гродненского облисполкома:

В Гродненской области, к примеру, свыше 11 тысяч детей перевозится на сегодняшний день. Автобусы, которые получены на сегодня, будут переданы в Лидский район, отдел образования, спорта и туризма Лидского района, Вороновского района и Островецкого района. Водители опытные.