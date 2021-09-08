Андрей Швед об отказе Латвии в помощи по делу о геноциде: они покрывают нацистских преступников

Латвия отказала Беларуси в правовой помощи по уголовному делу о геноциде. Решение мотивировали рисками для собственной государственной безопасности. Об этом 8 сентября заявил генпрокурор Беларуси Андрей Швед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запрос поступил в компетентные органы Латвии в июне. Прибалтийским коллегам доступно объяснили, что следствие планирует установить факты преступлений латышских легионов СС против белорусов в течение всего периода оккупации. При этом известно, что в Латвии и за ее пределами сейчас проживают около 400 военных преступников. Список с фамилиями бывших легионеров также любезно отправили в Ригу. На просьбу белорусской прокуратуры ответили неприкрытым лицемерием. До этого так же поступили и литовцы.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Литовские и латвийские власти нам ответили немотивированным отказом. Они прямо указывают на то, что эти действия выполнять не будут, потому что якобы это причинит ущерб их национальным интересам. Общеизвестно, что эти государства не скрывают того, что они покрывают нацистских преступников, как живых, так и отказываются проводить следственные действия по установлению преступлений, которые совершили каратели батальонов СС, состоящих из литовцев и латышей. Поэтому это еще раз подчеркивает, что эти государства в принципе в силу политики покрывают нацистских преступников. Это факт.