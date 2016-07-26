В Минске проверили 70 ресторанов и кафе: антисанитария была в большинстве

Новости Беларуси. Санитарное состояние ресторанов и кафе проверили в Минске. Внимание специалистов привлекли 70 столичных объектов общественного питания.

Нарушения санитарных правил установлены на большей части проверенных точек.

В основном, это – распространение продуктов с истекшим сроком годности, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность, нарушение температурного режима, хранения и реализации.

Забракован 451 килограмм продукции, выставлены штрафы на общую сумму 1947 базовых величин.

Проверено также состояние строительных объектов и территорий промышленных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С начала месяца оценено 289 стройплощадок. Там также не обходится без нарушений, правда, лишь в 20% случаев: это содержание внутренних территорий, своевременность сбора и вывоза производственных и коммунальных отходов, санитарное содержание участков и бытовых помещений.