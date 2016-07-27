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В Гомельской области убрано уже более 40% полей

27 июля 2016 07:26
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Новости Беларуси. Набирает обороты в стране и уборочная кампания. Гектар за гектаром собирается хлеб. Аграрии не сбавляют темпов и трудятся в поле от рассвета до заката. Уже намолочено почти 1,5 миллиона тонн зерна. К тому же урожайность в этом году выше, чем в 2016.

К слову, 26 июля в Брестской области уже появился первый экипаж-тысячник.  Передовики жатвы работают в Барановичском районе. Лидеров уборочной компании поощрили солидными премиями.  По стране по-прежнему лидирует Гомельская область. Здесь уже убрано более 40% полей. За ней следует Брестский и Минский регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Урожай

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