Ветки лозы, техно-ёлки и сказочная фотозона. Посмотрите, как украсили предприятия в Воложине

Новости Беларуси. Более 50 предприятий и организаций создают праздничную атмосферу и заряжают волшебством. Второй год подряд в Воложинском районе проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Основная задача – преобразить территорию. Идеи не повторяются. У каждого индивидуальный подход. Оценила креатив Мария Царикевич.

Мария Царикевич, корреспондент:

Украшения из дерева, световое оформление и необычные фигуры. Среди воложинских предприятий проходит конкурс на лучшее праздничное оформление. Итоги уже 9 января.

Проведение такого конкурса в Воложинском районе – уже добрая традиция. Второй год подряд предприятия создают праздничную атмосферу и заряжают волшебством. Яркими огнями засияли фасады производственных и офисных зданий. Прохожих радуют и световые фигуры, установленные на прилегающей территории. Так, на предприятии «Воложинская райагропромтехника» в холле развернулась выставка hand-made. Каждый отдел представил креативные работы, выполненные своими руками.

Ольга Шакун, начальник отдела по кадровой, правовой и идеологической работе ОАО «Воложинская райагропромтехника»:

«Воложинская райагропромтехника» каждый год принимает участие в этом конкурсе. Каждый год мы выставляем какое-то новое оформление. И в этом году мы оформили предприятие световыми фигурами.