Сенаторы 11 января проведут единый день приёма в Минске

Новости Беларуси. Стало известно, что ровно через неделю единый день приема граждан в столице проведут сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Совета Республики будет общаться с минчанами в администрации Первомайского района. Для того чтобы попасть на прием, необходима предварительная запись. Она будет вестись завтра, 5 декабря, и послезавтра по телефонам, которые указаны на экране, в рабочее время. Напомним, в Минске 9 администраций – и 11 января в них будут работать девять представителей верхней палаты парламента.