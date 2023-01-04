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Сенаторы 11 января проведут единый день приёма в Минске

04 января 2023 13:50
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Новости Беларуси. Стало известно, что ровно через неделю единый день приема граждан в столице проведут сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сенаторы 11 января проведут единый день приёма в Минске-1

Председатель Совета Республики будет общаться с минчанами в администрации Первомайского района. Для того чтобы попасть на прием, необходима предварительная запись. Она будет вестись завтра, 5 декабря, и послезавтра по телефонам, которые указаны на экране, в рабочее время. Напомним, в Минске 9 администраций – и 11 января в них будут работать девять представителей верхней палаты парламента.

Сенаторы 11 января проведут единый день приёма в Минске-4

Сенаторы 11 января проведут единый день приёма в Минске-6

Также прием граждан организуют в РНПЦ детской хирургии. Личные встречи уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент в работе с обращениями. И вот запланирован первый в 2023 году масштабный парламентский срез общественного мнения. Что беспокоит людей? Какие проблемы самые актуальные? Специалисты по возможности окажут содействие в их решении.

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# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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