Сенаторы 11 января проведут единый день приёма в Минске

Новости Беларуси. Стало известно, что ровно через неделю единый день приема граждан в столице проведут сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Стало известно, что ровно через неделю единый день приема граждан в столице проведут сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель Совета Республики будет общаться с минчанами в администрации Первомайского района. Для того чтобы попасть на прием, необходима предварительная запись. Она будет вестись завтра, 5 декабря, и послезавтра по телефонам, которые указаны на экране, в рабочее время. Напомним, в Минске 9 администраций – и 11 января в них будут работать девять представителей верхней палаты парламента.
Также прием граждан организуют в РНПЦ детской хирургии. Личные встречи уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент в работе с обращениями. И вот запланирован первый в 2023 году масштабный парламентский срез общественного мнения. Что беспокоит людей? Какие проблемы самые актуальные? Специалисты по возможности окажут содействие в их решении.
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