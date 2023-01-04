В Беларуси опубликован закон о республиканском бюджете на 2023 год

Новости Беларуси. Опубликован закон о республиканском бюджете на 2023 год. Доходы превысят 33 миллиарда рублей, расходы – 36, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В приоритете остается финансирование социальной сферы. Основные статьи расходов – соцзащита, пенсионное обеспечение, поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики, помощь в обеспечении жильем. Значительные средства будут направлены на здравоохранение, образование, национальную оборону, сельское хозяйство и транспорт.