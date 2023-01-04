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В Беларуси опубликован закон о республиканском бюджете на 2023 год

04 января 2023 13:39
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Новости Беларуси. Опубликован закон о республиканском бюджете на 2023 год. Доходы превысят 33 миллиарда рублей, расходы – 36, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси опубликован закон о республиканском бюджете на 2023 год-1

В приоритете остается финансирование социальной сферы. Основные статьи расходов – соцзащита, пенсионное обеспечение, поддержка семей с детьми, реализация молодежной политики, помощь в обеспечении жильем. Значительные средства будут направлены на здравоохранение, образование, национальную оборону, сельское хозяйство и транспорт.

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# Государственный бюджет Беларуси # общество # Фотофакт

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