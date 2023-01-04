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В Беларуси поздравляют женщин, которые в Новый год стали мамами

04 января 2023 13:26
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Новости Беларуси. Два праздника в одном. По всей стране поздравления принимают семьи, в которых в новом году появились дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси поздравляют женщин, которые в Новый год стали мамами-1

В столичном роддоме № 2 для ставших мамами 1 января устроили настоящее торжество. Представители «Белой Руси» сделали подарки, которые будут весьма кстати для роста и развития малышей. На поддержку могут рассчитывать и все молодые семьи.

В Беларуси поздравляют женщин, которые в Новый год стали мамами-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Всем молодым семья предлагаем возможность улучшить свои жилищные условия, не дожидаясь очереди. Это возможность построить жилье в городах-спутниках.

В Беларуси поздравляют женщин, которые в Новый год стали мамами-7

Наталья Климович, заместитель председателя Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
В этот год мы решили поздравить мам, родивших детей 1 января. В первый день Года мира и созидания. И мы желаем мамочкам быстрого восстановления сил, а деткам – светлой и счастливой дороги жизни. Конечно, мы планируем расширятся, планируем провести такую акцию и в День города, мы присоединимся к акции «Здравствуй, минчанин» и поздравляем мам и роивших деток в День Минска.

В Беларуси поздравляют женщин, которые в Новый год стали мамами-10

Елена Черневич:
Все случилось очень быстро, 1-го числа я родила мальчика. Внимательный персонал был, помогал. Физически было тяжело, морально тоже, но помощь была от персонала и в реанимации, и в РТ-отделении.

В Беларуси поздравляют женщин, которые в Новый год стали мамами-13

Подобные акции проходят по всей Беларуси вот уже 7 лет. Подарки вручают не только тем, кто стал мамой на Новый год, но и семьям, где дети будут отмечать день рождения в День Независимости. 

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# Благотворительная акция # общество # Артем Цуран # Наталья Климович # Елена Черневич # Фотофакт

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