Республиканский слет юных инспекторов дорожного движения проходит в Борисове

Новости Беларуси. Минская область принимает юбилейный 45-й Республиканский слет юных инспекторов дорожного движения. В Борисов съехались лучшие команды – по одной от каждой области и столицы. А гости – отряды ЮИД из России, Украины и Казахстана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В течение четырех дней участники конкурса не только продемонстрируют знания правил дорожного движения, но и посоревнуются за звание лучших во многих дисциплинах. Оказание первой медицинской помощи, управление велосипедом в реальных условиях – самое зрелищное. А вот одним из наиболее музыкальных и зажигательных будет конкурс визиток.

Дарья Воробьева, ученица 8 «А» класса средней школы № 30 Минска:

В ЮИДе я уже давно, с пятого класса. И те знания, которые мы изучаем, те вопросы по медицине, по правилам дорожного движения, – это все, конечно, пригодится в жизни. Это очень интересно и полезно.