Республиканский слет юных инспекторов дорожного движения проходит в Борисове
Новости Беларуси. Минская область принимает юбилейный 45-й Республиканский слет юных инспекторов дорожного движения. В Борисов съехались лучшие команды – по одной от каждой области и столицы. А гости – отряды ЮИД из России, Украины и Казахстана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В течение четырех дней участники конкурса не только продемонстрируют знания правил дорожного движения, но и посоревнуются за звание лучших во многих дисциплинах. Оказание первой медицинской помощи, управление велосипедом в реальных условиях – самое зрелищное. А вот одним из наиболее музыкальных и зажигательных будет конкурс визиток.
Дарья Воробьева, ученица 8 «А» класса средней школы № 30 Минска:
В ЮИДе я уже давно, с пятого класса. И те знания, которые мы изучаем, те вопросы по медицине, по правилам дорожного движения, – это все, конечно, пригодится в жизни. Это очень интересно и полезно.
Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды упраывления Госавтоинспекции главного управления внутренних дел Мингорисполкома:
Они доносят наши слова в своем коллективе, где они находятся. Это в школах, в детских садах. Они рассказывают свои одноклассникам, как нужно вести себя на дороге, возле дороги. Напоминают родителям, чтобы они не забывали. На сегодняшний момент очень приятно смотреть возле школы, когда ребенок одергивает за руку маму или папу и говорит, что не пойдет на красный, а пойдет на зеленый. Мы же преследуем в первую очередь безопасность дорожного движения. Как мы научим, так и будет дальше.
Финальный аккорд республиканского слета ЮИД прозвучит в столице. Всех участников пригласят на детский мюзикл по безопасности дорожного движения. А лучшая команда получит путевку на международный конкурс, который состоится в Анапе осенью.