Прямой эфир

Ветеринар назвал первые симптомы укуса клеща. Как помочь питомцу?

18 апреля 2024 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алина Трус, корреспондент:
Весна рекордно теплая в этом году. Дачный сезон успешно открыт. Прогулки с питомцами набирают обороты. Вот только стоит быть осторожными – не дремлют и клещи. Ежедневно в ветклиниках фиксируют от 1 до 7 случаев укусов кровопийцами.

Заметить клеща на шерсти питомца бывает не так-то просто. Паразит феноменально маскируется. Всего за пару часов он способен заразить организм животного энцефалитом. Выявить неладное можно по нескольким признакам.

Ветеринар назвал первые симптомы укуса клеща. Как помочь питомцу?-1

Арсений Костин, врач-терапевт ветеринарной клиники:
Прежде всего стоит обращать внимание на вялость питомца, отказ от еды. Возможно, какое-то судорожное проявление, то есть повышенная температура, тремор, дрожь в конечностях. Если что-то из этого обнаруживается, лучше незамедлительно показаться в ветучреждение.

Паразит действует с особой точностью и коварностью – он поражает сразу кровеносную систему питомца. Это приводит к анемии и кислородному голоданию организма животного. В особо тяжелых случаях – появлению вторичного гепатита. Но предотвратить весеннюю напасть все же можно. Перед прогулкой следует проводить обработку питомца таблетками, спреями, каплями на холку или ошейниками.

Подробности в видео.

# Животные # общество # Алина Трус

Другие новости рубрики

Все новости
Стартовал приём заявок на конкурс «Телевершина»
18 апреля 2024 11:23

Стартовал приём заявок на конкурс «Телевершина»

В этом центре есть чудо-роботы и уникальное оборудование. Вот как обучают белорусских медиков
18 апреля 2024 11:22

В этом центре есть чудо-роботы и уникальное оборудование. Вот как обучают белорусских медиков

Уголовное дело экстремиста Ивана Кравцова рассматривают в Минске
18 апреля 2024 10:55

Уголовное дело экстремиста Ивана Кравцова рассматривают в Минске

Какие тайны скрываются в обычной питьевой воде и грозит ли Беларуси дефицит водных ресурсов?
18 апреля 2024 10:51

Какие тайны скрываются в обычной питьевой воде и грозит ли Беларуси дефицит водных ресурсов?

Движение через «Мядининкай» частично возобновлено
18 апреля 2024 10:51

Движение через «Мядининкай» частично возобновлено

Экстремиста с арсеналом оружия задержали в Барановичах
18 апреля 2024 09:13

Экстремиста с арсеналом оружия задержали в Барановичах

«У нас очень профессиональные тренеры». Узнали, насколько популярен радиоспорт в Беларуси
18 апреля 2024 08:48

«У нас очень профессиональные тренеры». Узнали, насколько популярен радиоспорт в Беларуси

«80 лет без войны». Евгений Олейник рассказал о создании новой песни
18 апреля 2024 08:45

«80 лет без войны». Евгений Олейник рассказал о создании новой песни

Литва приостановила оформление транспорта в пункте пропуска «Мядининкай» из-за пожара
18 апреля 2024 08:34

Литва приостановила оформление транспорта в пункте пропуска «Мядининкай» из-за пожара

Благотворительная акция прошла в детском онкоцентре в Боровлянах
18 апреля 2024 07:45

Благотворительная акция прошла в детском онкоцентре в Боровлянах

ГПК и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании
18 апреля 2024 07:10

ГПК и ЮНИСЕФ подписали меморандум о взаимопонимании

Выставка работ ведущих художников Союзного государства проходит в Минске
18 апреля 2024 07:02

Выставка работ ведущих художников Союзного государства проходит в Минске