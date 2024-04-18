Ветеринар назвал первые симптомы укуса клеща. Как помочь питомцу?

Алина Трус, корреспондент:

Весна рекордно теплая в этом году. Дачный сезон успешно открыт. Прогулки с питомцами набирают обороты. Вот только стоит быть осторожными – не дремлют и клещи. Ежедневно в ветклиниках фиксируют от 1 до 7 случаев укусов кровопийцами.

Заметить клеща на шерсти питомца бывает не так-то просто. Паразит феноменально маскируется. Всего за пару часов он способен заразить организм животного энцефалитом. Выявить неладное можно по нескольким признакам.