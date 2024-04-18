Ветеринар назвал первые симптомы укуса клеща. Как помочь питомцу?

Алина Трус, корреспондент:
Весна рекордно теплая в этом году. Дачный сезон успешно открыт. Прогулки с питомцами набирают обороты. Вот только стоит быть осторожными – не дремлют и клещи. Ежедневно в ветклиниках фиксируют от 1 до 7 случаев укусов кровопийцами.
Заметить клеща на шерсти питомца бывает не так-то просто. Паразит феноменально маскируется. Всего за пару часов он способен заразить организм животного энцефалитом. Выявить неладное можно по нескольким признакам.
Арсений Костин, врач-терапевт ветеринарной клиники:
Прежде всего стоит обращать внимание на вялость питомца, отказ от еды. Возможно, какое-то судорожное проявление, то есть повышенная температура, тремор, дрожь в конечностях. Если что-то из этого обнаруживается, лучше незамедлительно показаться в ветучреждение.
Паразит действует с особой точностью и коварностью – он поражает сразу кровеносную систему питомца. Это приводит к анемии и кислородному голоданию организма животного. В особо тяжелых случаях – появлению вторичного гепатита. Но предотвратить весеннюю напасть все же можно. Перед прогулкой следует проводить обработку питомца таблетками, спреями, каплями на холку или ошейниками.
Подробности в видео.