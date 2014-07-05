Ветераны ВОВ Николай Журавлёв и Валентина Чудаева рассказали о том, как восстанавливался Минск после войны

Новости Беларуси. В этом выпуске программы «Большой город» на СТВ студийные декорации сменены на стены Минской городской ратуши, потому что именно столица стала предметом разговора - ее героическое прошлое и настоящее.

После войны в Минске оставалось 50 тысяч населения. Совершенно ослабленных физически, но, как в последствии выяснилось, сильных духом людей. Потому что им удалось сделать невозможное - восстановить разрушенную столицу. О том, как это было, рассказали очевидцы, ветераны Великой Отечественной войны Николай Журавлёв и Валентина Чудаева и кандидат архитектуры, доцент БНТУ Вячеслав Чернатов.