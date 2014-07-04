Реконструкция операции «Багратион» прошла в историко-культурном комплексе «Линия Сталина»

Новости Беларуси. Увидеть своими глазами события 70-летней давности. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» прошла реконструкция операции «Багратион». Наглядное воспоминание о победном наступлении собрало несколько тысяч зрителей.

Этим мирным июльским днем вместе с тысячами людей ветераны Великой Отечественной совершили своеобразный прыжок во времени. На полчаса историко-культурный комплекс «Линия Сталина» стал этаким порталом, благодаря которому и танкист Александр Федорович может наблюдать за реконструкцией победной операции «Багратион». Чуть позже он признается, что танкистам сегодняшним не завидует: работа стала тяжелее, «железная машина» современнее, а, значит, сложнее в управлении.

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны:

У нас танк был, но у него не было того стабилизатора для пушки. Танк шел, по ухабам качался и пушка с ним качалась. Попробуй попади на ходу.

Операция «Багратион» началась летом 1944 года. Одна из крупнейших военных операций за всю истории человечества. Тогда эффект неожиданности позволил Красной армии успешно противостоять германской армии «Центр».

Наблюдать за этим переломным моментом 70 лет спустя собрались более 4 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Сегодня задействована у нас и танковая техника: 2 танка, которые участвовали в параде. Впервые будет показан «Кюбельваген», который восстановлен один к одному.

Жорес Алферов, вице-президент Российской академии наук, лауреат Нобелевской премии:

Сегодня это одновременно и праздник освобождения Беларуси, и День Независимости Беларуси. И этим подчеркивается, что независимость Беларуси принесла Красная армия 3 июля 1944 года.

Порой с боями военными людей уже послевоенного времени знакомит жизнь виртуальная. На одном поле боя сегодня те, кто привык управлять танками он-лайн, и те, кто на этих мощных машинах творил реальную историю.

Константин Никифоров, специалист по связи с общественностью компании-разработчика проекта:

Историческая точность достаточно высока. Мы, конечно, соблюдаем и игровой баланс, но и историческую точность. Чтобы был интерес, память о прошлом.

Воспоминания Петра Петровича не так легко воссоздать даже с помощью современных технологий. Моряк во втором поколении охотно делится армейскими секретами.

Петр Бойко, координатор проекта «Морское братство – нерушимо!»:

Между другими родами войск бывают некоторые подколки. Нас, моряков, называли «шнурками», поскольку у нас ботинки. А мы солдат называли «сапогами», поскольку у них сапоги. Естественно, служили белорусы на флотах. И они сюда возвращались в морской форме. Так что я представитель флотского братства в современной сухопутной Беларуси.

Когда в воздухе запах пороха, когда во рту песок, когда от пулеметной очереди не слышно своего же дыхания, а огненные залпы режут глаза. На долю секунды каждой клеточкой ощущаешь ужас и страх тех молодых девчонок и ребят. 70 лет назад они шли в бой и проливали кровь, теряли близких, но оставались верными родной земле.