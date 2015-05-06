Приглашаем посетить стенд СТВ на Международной выставке «СМИ в Беларуси» 5 мая

5 мая (вторник)

12.00 -12.30

Торжественное открытие выставки!

На открытии будут наши лица и ведущие:

Кристина Момот, Антон Мартыненко, Елена Тиханович, Дима Кохно, Ирина Ромбальская, Анастасия Ганиева....и многие другие

15.00-16.00

На главной площадке - презентация СТВ

Автограф сессия с ведущими телеканала, презентация телемарафона «Наша Победа», приуроченного к 70-ти летию Великой Победы, показ видеороликов 70 лет Великой Победы и видеороликов-плакатов

Представлять телемарафон «Наша Победа» будут Олег Степанюк и Ирина Мартьянова

Сегодня 6 мая (среда)

На главной площадке - презентация СТВ

СТВ 15.30- 17.30 музыкальные выступления конкурсантов проекта «Поющие города», выступление команд КВН международной лиги

Ведущий презентации Антон Мартыненко

7 мая (четверг)

День работников связи, телевидения и радио

На главной площадке - презентация СТВ

СТВ 12.00-13.00 презентация программы «Утро. Студия хорошего настроения», проведение кастинга ведущих для программы «Погода на неделю», показ промо-роликов

Ведущие презентации Ольга Бурлакова, Юрий Царёв, Александр Меженный

Приходите! Будет интересно!

Вход свободный!

На площадке Национального выставочного центра «Белэкспо» представлено более 400 участников из 12 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, 6 мая в рамках выставки наградят победителей творческого конкурса «Фото Беларуси», который в этом году проводился впервые. В нём принимали участие не только профессиональные фотографы, но и любители из Беларуси и зарубежных стран. Кроме того, в номинации «Детский взгляд»участниками являлись авторы до 16 лет.