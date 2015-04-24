Астронавт НАСА с борта МКС передала селфи-привет поклонникам фильмов о космосе (фото)

Новости США. Саманта Кристофоретти сделала уникальное селфи прямо на борту Международной космической станции, тем самым передала «селфи-привет» многочисленным поклонникам сериала «Звёздный путь».

На фото изображена Саманта в униформе члена команды «Вояджер» (Voyager), а на заднем фоне величественно нависла над кораблем наша планета.

«В этой туманности находится кофе ... хм, я имею в виду ... в этом Драконе», – так астронавт подписала фото.

Под Драконом Саманта подразумевает космическую капсулу Dragon, в которой находятся запасы продуктов и кофемашина.

А фраза «в этой туманности находится кофе» была произнесена героиней Кэтрин Джейнвэй, капитаном знаменитого «USS Вояджер», в четвертой части франшизы «Звездный путь».

Селфи Саманты Кристофоретти – неединственное, сделанное в последнее время астронавтами на космической орбите.

В начале апреля астронавт Терри Вирц (Terry Virts) выложил в сеть несколько собственных фотографий из открытого космоса. По подписям к этим фото понятно, что Терри также является поклонником звездной франшизы, сообщает The Mirror.