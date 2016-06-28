Прямой эфир

«Ветеранский цветник»: конкурс на лучший ландшафтный дизайн проходит в преддверии Дня Независимости

28 июня 2016 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске объявлен конкурс на лучший ландшафтный дизайн  «Ветеранский цветник». В преддверии Дня Независимости жюри выбирает лучшую придомовую территорию, обустроенную силами участников Великой Отечественной войны, небезразличными соседями и родственниками.

Всего в этом году участие в конкурсе принимают 18 активистов из 9 районов города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Осмотр и оценка работ продлится и завтра, победителей определят в шести номинациях. Однако  организаторы обещают, что без дипломов и подарков не останется ни один участник.

# общество # День Независимости 3 июля 2016

Другие новости рубрики

Все новости
Что думают мамы-декретницы о возможности работать в выходные?
28 июня 2016 18:25

Что думают мамы-декретницы о возможности работать в выходные?

Появились первые результаты ЦТ
28 июня 2016 17:56

Появились первые результаты ЦТ

Республиканский бал выпускников: цветы к стеле, напутствие Президента и клятва верности Родине
28 июня 2016 17:46

Республиканский бал выпускников: цветы к стеле, напутствие Президента и клятва верности Родине