«Ветеранский цветник»: конкурс на лучший ландшафтный дизайн проходит в преддверии Дня Независимости

Новости Беларуси. В Минске объявлен конкурс на лучший ландшафтный дизайн «Ветеранский цветник». В преддверии Дня Независимости жюри выбирает лучшую придомовую территорию, обустроенную силами участников Великой Отечественной войны, небезразличными соседями и родственниками.

Всего в этом году участие в конкурсе принимают 18 активистов из 9 районов города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Осмотр и оценка работ продлится и завтра, победителей определят в шести номинациях. Однако организаторы обещают, что без дипломов и подарков не останется ни один участник.