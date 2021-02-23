Ветеран ВОВ про Александра Лукашенко: «Мужественный мужик, настоящий боец»

Новости Беларуси. В Гомеле в преддверии Дня защитников Отечества прошел праздничный митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители разных поколений собрались у братской могилы почтить память отцов и дедов, отдавших жизнь за свободу и независимость. Цветы и венки легли к обелиску в память о тех, кто, защищая Родину, не вернулся с полей сражений.

Юрий Шевчук, председатель Совета ветеранов Центрального района Гомеля:

Это важно было всегда. Любое мероприятие, которое проходит возле таких значимых мест, – это память народная. Это прийти поклониться тем людям, которые отдали свои жизни за то счастье, которое мы сейчас ощущаем, за то, что мы живем на этой земле.

Алексей Пименов, ветеран Великой Отечественной войны:

Это праздник сильных, закаленных, мужественных бойцов. Были мы вместе, когда война шла, и победили. Не были бы мы вместе – все. Вот Александр Григорьевич если бы не был нашим Президентом, мы бы тоже уже были где-то в совершенно другом месте. И никаких митингов, ничего не было бы. А он поддержал нас. Мужественный мужик, настоящий боец.