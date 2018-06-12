Ветеран ВОВ получил орден Славы III степени спустя 73 года после Победы

Новости Беларуси. Награда нашла героя. Ветеран Великой Отечественной войны, житель Червеня Константин Потапчик спустя 73 года после Победы получил орден Славы III степени за отвагу и храбрость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ о награждении белоруса был принят еще в 1947 году Президиумом Верховного Совета СССР. Но в фамилии допустили ошибку. И вот спустя семь десятилетий ветерана удалось найти.

О том, что орден всё ещё ждет героя, подтвердили в Министерстве обороны России. Награду Константину Анисимовичу вручили российские дипломаты.