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Ветеран ВОВ получил орден Славы III степени спустя 73 года после Победы

12 июня 2018 15:27
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Новости Беларуси. Награда нашла героя. Ветеран Великой Отечественной войны, житель Червеня Константин Потапчик спустя 73 года после Победы получил орден Славы III степени за отвагу и храбрость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветеран ВОВ получил орден Славы III степени спустя 73 года после Победы-1

Указ о награждении белоруса был принят еще в 1947 году Президиумом Верховного Совета СССР. Но в фамилии допустили ошибку. И вот спустя семь десятилетий ветерана удалось найти.

О том, что орден всё ещё ждет героя, подтвердили в Министерстве обороны России. Награду Константину Анисимовичу вручили российские дипломаты.

Ветеран ВОВ получил орден Славы III степени спустя 73 года после Победы-4

Константин Потапчик, ветеран Великой Отечественной войны:
Мне позвонили с этого, с посольства, что так и так, как вручить орден. А потом с Минска позвонили, с ними связались и в клубе уже Минского автомобильного завода вручали мне этот орден. В 44 году 18 лет мне было. Пошёл на фронт, ранили меня тяжело, потом лечился, списали меня. Послали в народное хозяйство, мол, надо хлеб растить, страну кормить.

Ветеран ВОВ получил орден Славы III степени спустя 73 года после Победы-7

В свои 92 года Константин Потапчик ведёт активную жизнь, занимается поисковой деятельностью. Так, ветеран за собственные деньги установил памятник героям войны Червенского района.

# Беларусь помнит # общество # Константин Потапчик

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