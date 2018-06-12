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Самые популярные заказы – беседки и качели: как госсубсидии помогли мастеру по деревообработке из Крупок открыть любимое дело?

12 июня 2018 14:34
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Новости Беларуси. Стартап на малой родине. В Минской области растет количество предпринимателей, которые воспользовались субсидиями на открытие своего дела, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Самые популярные заказы – беседки и качели: как госсубсидии помогли мастеру по деревообработке из Крупок открыть любимое дело? -1

Только в Крупском районе за 2017 год финансовую поддержку получили 6 проектов. Основные направления – торговля и парикмахерские услуги. В последнее время набирает популярность и ремесленничество.

Самые популярные заказы – беседки и качели: как госсубсидии помогли мастеру по деревообработке из Крупок открыть любимое дело? -4

Самые популярные заказы – беседки и качели: как госсубсидии помогли мастеру по деревообработке из Крупок открыть любимое дело? -6

Историю мастера по деревообработке Юрия Новицкого из Крупок смотрите в видеоматериале 

Самые популярные заказы – беседки и качели: как госсубсидии помогли мастеру по деревообработке из Крупок открыть любимое дело? -9

Самые популярные заказы – беседки и качели: как госсубсидии помогли мастеру по деревообработке из Крупок открыть любимое дело? -11

Самые популярные заказы – беседки и качели: как госсубсидии помогли мастеру по деревообработке из Крупок открыть любимое дело? -13

# Трудоустройство # общество # Фотофакт

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