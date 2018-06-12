Самые популярные заказы – беседки и качели: как госсубсидии помогли мастеру по деревообработке из Крупок открыть любимое дело?

Новости Беларуси. Стартап на малой родине. В Минской области растет количество предпринимателей, которые воспользовались субсидиями на открытие своего дела, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Стартап на малой родине. В Минской области растет количество предпринимателей, которые воспользовались субсидиями на открытие своего дела, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Только в Крупском районе за 2017 год финансовую поддержку получили 6 проектов. Основные направления – торговля и парикмахерские услуги. В последнее время набирает популярность и ремесленничество.
Историю мастера по деревообработке Юрия Новицкого из Крупок смотрите в видеоматериале