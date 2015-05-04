Ветеран Великой Отечественной Владимир Горбачев рассказал, как он встретил войну в свои 15 лет

Новости Беларуси. Телемарафон «Наша Победа» — это масштабная акция телеканала СТВ, посвященная 70-летию Великой Победы.

Ежедневно утром и вечером, а 9 мая в режиме нон-стоп в эфире СТВ, непридуманные истории реальных участников переломных военных операций, уникальные судьбы и воспоминания военных лет в реконструкциях телеканала СТВ.

Специально от телеканала СТВ телеэкскурсии по музею истории Великой Отечественной и малоизвестные подробности об артефактах, хранящих тайны военных лет.

70 лет нашей Победе. Чего добилась Беларусь за эти годы? Именитые гости и их семейные истории военных лет.

Международные телемосты с теми, кто внес вклад в Великую Победу, а также итоги акции «Письмо Победителю» — это лучшее послание ветеранам от современной молодежи.

Перед нами десятки писем, пришедших со всех уголков Беларуси. В них наверняка также немало семейных историй, связанных с войной. Те самые легендарные фронтовые треугольники — заветная почта, которую в годы войны ждали и на передовой, и в тылу. Пишет, значит, жив!

Сегодня они стали связующей нитью между поколениями. Чуть больше месяца назад телеканал СТВ совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи и пионерской организацией объявили акцию «Письмо Победителю». Мы получили тысячи писем от современной молодежи со словами признательности Победителям. Лучшие 70 — столько, сколько Беларусь живет под мирным небом, — прозвучат в эфире телеканала СТВ.

Сегодня говорим о тех, кто подарил нам Победу. Впрочем, уже до официальной капитуляции Германии, когда советским войскам удалось взять Берлин, было понятно — Победа наша!

4 мая в гостях у телеканал СТВ участник знаменитой операции «Прорыв», ветеран Великой Отечественной войны, профессор, доктор медицинских наук заслуженный деятель науки Республики Беларусь — Владимир Васильевич Горбачев. И директор музея Великой Отечественной войны Николай Скобелев.