Когда в квартирах Минской области начнут отключать отопление?

Новости Беларуси. Отключение тепла в жилищном фонде Минской области в связи с временным похолоданием начнется не раньше 26 апреля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Право выбора даты предоставлено райисполкомам региона и Жодинскому горисполкому.

Отопление в общественных и административных зданиях, промышленных предприятиях в некоторых районах уже отключили. Но по-прежнему тепло в жилищном фонде, детских садиках, школах, больницах. После отключения сети начнут готовить к следующему сезону.