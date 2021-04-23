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Когда в квартирах Минской области начнут отключать отопление?

23 апреля 2021 14:35
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Новости Беларуси. Отключение тепла в жилищном фонде Минской области в связи с временным похолоданием начнется не раньше 26 апреля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Право выбора даты предоставлено райисполкомам региона и Жодинскому горисполкому.

Когда в квартирах Минской области начнут отключать отопление?-1

Отопление в общественных и административных зданиях, промышленных предприятиях в некоторых районах уже отключили. Но по-прежнему тепло в жилищном фонде, детских садиках, школах, больницах. После отключения сети начнут готовить к следующему сезону.

Когда в квартирах Минской области начнут отключать отопление?-4

Кстати, несмотря на неожиданно холодный зимний период отопительный сезон в Минской области прошел довольно спокойно, все аварии устраняли оперативно.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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