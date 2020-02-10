Ветер до 22 м/с и мокрый снег. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

Новости Беларуси. Оранжевый уровень метеорологической опасности объявлен в Беларуси на 10 февраля. К середине дня на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В режиме ожидания находятся экстренные службы. Температура воздуха будет плюсовой, но дополнительный дискомфорт внесут осадки – мокрый снег, переходящий в дождь. В ближайшие двое суток также будет ветрено, причем преимущественно по юго-западу страны.