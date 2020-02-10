Новости Беларуси. Беларусь и Россия к 1 марта намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан. Об этом стало известно по итогам заседания межведомственной рабочей группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны рассмотрели ряд вопросов миграционной тематики. Так, в ближайшее время начнут подготовку соглашения, которое будет регламентировать вопросы обмена информацией в области миграции собственных граждан. Кроме того, участники встречи обсудили подготовку служб к некоторым международным спортивным событиям.

Дмитрий Демиденко, заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России:

Отдельно мы рассмотрели вопросы подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в Российской Федерации, которые будут проходить в Санкт-Петербурге, и подготовке к чемпионату мира по хоккею, который будет проходить в следующем году в Минске. Также рассмотрим все эти вопросы чуть позже. Возможно, заключим так называемое спортивное соглашение, которое позволяет гражданам третьих стран осуществлять транзит через территории наших стран для участия в этих международных мероприятиях.