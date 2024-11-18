Посмотрели ксилотеку БГТУ. В коллекции есть образец, которому больше 11 тыс лет

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Стойкий запах хвои, аромат сандала и драгоценные нотки знаменитого агарового дерева! В этой лаборатории словно в неизведанных джунглях – на каждом шагу ждут новые открытия! Ксилотека Белорусского государственного технологического университета готова раскрыть свои тайны, добро пожаловать в загадочный мир древесиноведения!

Василий Ярмолович, доцент кафедры лесозащиты и древесиноведения Белорусского государственного технологического университета: Образцы собираются для образовательных и научных направлений, имеют большое значение. Для образовательных понятно, то есть это изучение древесины, ее свойств и внешних морфологических и физических, механических свойств. А научное значение заключается в том, что это эталонные кусочки древесины.

Поэтому в ксилотеку за помощью часто обращаются судебные эксперты, следователи, таможенники и даже археологи, чтобы установить вид древесины, определить ее возраст. К слову, в ксилотеке представлена достаточно большая коллекция ископаемой древесины.

Василий Ярмолович:

Коллекция ископаемой древесины в основном у нас включает древесину мореного дуба. То есть возрастом где-то с 200 до 11 тысяч лет. Она выстроена в ряды по возрасту. Кроме того, есть еще и элементы археологических раскопок, которые тоже датированы и определен древесный вид.

Каждый образец имеет свою историю. Вполне возможно, что некоторые старше людской популяции.

Василий Ярмолович:

Это образец мореного дуба, которому возраст датируется где-то больше 11 тысяч лет. Этот кусочек древесины, который уже на пути к окаменелости.