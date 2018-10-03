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Весной 2019 года Минск украсят полторы сотни тюльпанов с махровыми лепестками

03 октября 2018 19:21
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Новости Беларуси. В ближайшие дни на клумбах города высадят почти полторы сотни луковиц растения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Весной 2019 года Минск украсят полторы сотни тюльпанов с махровыми лепестками -1

Расцветка ожидается привычная, а вот сорта используют новые. Параллельно в Минске приступили к посадке хризантем. Для этого закупили более 1000 саженцев. Растения украсят зеленые зоны возле стелы, на улице Ленина и проспекте Победителей.

Весной 2019 года Минск украсят полторы сотни тюльпанов с махровыми лепестками -4

Весной 2019 года Минск украсят полторы сотни тюльпанов с махровыми лепестками -6

Весной 2019 года Минск украсят полторы сотни тюльпанов с махровыми лепестками -8

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

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