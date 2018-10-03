Решить квартирный вопрос и найти могилу деда, погибшего во Вторую мировую. С какими вопросами граждане приходят на приёмы к чиновникам?

Новости Беларуси. Услышать и помочь каждому: представители власти 3 октября провели выездные личные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытый диалог – гарантия того, что вопросы, взятые на контроль, будут решены. Практика таких встреч, уже давно ставшая традиционной, доказывает – взаимопонимание есть. Корреспондент Александр Добриян продолжит.

Игорь Леонов, житель Гомельского района:

Я обращаюсь к вам за помощью в вопросе электрификации поселка Новые Терешковичи. На личный прием к главе области Игоря Леонова привел общественный вопрос. Ему и трем десяткам соседей обещали свет и дороги еще 5 лет назад, когда дома только начинали строить.

Игорь Леонов:

Обещания были – сделать дорогу и свет в 2017 году, потом это перетянулось на 2018 (то есть обещают до конца этого года). Решили обратиться к губернатору, потому что обещаниям чиновников уже не верим. Чтобы губернатор взял под личный контроль и помог, чтобы нам наконец-то провели здесь коммуникации.

Дети, ради здоровья которых многие решились на переезд за город, уже успели вырасти, а мечты о воспитании на свежем воздухе так и остались мечтами.

Александр Добриян, СТВ:

Линию электропередачи и дорогу хорошо видно из окон новостроек. Однако, как говорится, близко видать, да далеко шагать. При проектировании коммуникаций стало ясно: поселок стоит на заливном лугу. Вероятность затопления – всего 1 раз в 100 лет, и все же стоить дорогу и опоры ЛЭП без возведения защитной дамбы не положено.

Проектные работы и экспертизы, и снова проектные работы.

Владимир Дворник, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Что мешает сегодня сделать дорогу, если в 100 лет один раз подтапливается? Почему дороги нет? Ну с дамбой решали, я понимаю. Независимо от того, будет дамба или не будет, дорога, проезжая часть должна быть. С самого начала, с первого обращения и по сегодняшний день, и собрать всех заинтересованных, я дам просто оценку по этому вопросу.

До Нового года и дорога, и свет в поселке должны появиться. Для руководителя же главное в этой ситуации – возможность непосредственного анализа того, какая из служб региона недорабатывает. В облисполкоме уверены: нерешаемых вопросов не бывает, бывает недостаток внимания и желания их решить у отдельных исполнителей.

Наталья Курганова, жительница Речицы:

Да вы что. По тысяче ведер воды у меня в погребе и у соседки. Мы с 2 часов ночи до 10 утра выгребали эту воду, а она разворачивается и обратно идет.

Наталья Курганова 11 лет прожила в сырости. После капитального ремонта улицы вся вода с проезжей части хлынула на ее участок. Деревянный дом сгнил за считанные годы: уже в 2014 жилье официально признали аварийным. В районе проблему знали и годами, как говорится, кормили «завтраками». Социальную квартиру пенсионерке предоставили только после обращения к губернатору.

Наталья Курганова:

Я благодарна Владимиру Андреевичу за то, что он посодействовал. Его слово все-таки, я считаю, в области очень веское и как губернатора, и как человека. Поэтому я благодарна ему очень.

К слову, далеко не все обращения требуют каких-либо серьезных материальных вложений. Часто достаточно просто человеческого отношения. Накануне нынешнего приема в Гомельский облисполком обратилась жительница Полоцка. Женщина разыскивала могилу родственника, погибшего в годы Второй мировой где-то под Жлобином. Точное место было неизвестно.

Алла Беленок, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Гомельского областного исполнительного комитета:

На одной из плит в деревне Гелин Жлобинского района была найдена эта фамилия. Сегодня родственники, причем с российскими родственниками этого погибшего человека, планируют посетить это братское захоронение. То есть вопрос нашел разрешение до приема, и люди благодарны.

Ответы на проблемные вопросы сегодня услышали и жители столичного региона. В Смолевичах интересовались, почему затягиваются сроки строительства льготного жилья и тем, как повлияет появление второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту на ближайшие деревни. Но самый острый вопрос как всегда касался денег. Стоимость квадратного метра в одной из новостроек за время строительства выросла сразу почти в два раза, а сроки возведения многоэтажки растянули на целых три года.

Марина Амельченко, жительница Смолевичей:

Объект не сдан. Нам озвучивают постоянное продление сроков строительства. Переносятся, переносятся и переносятся сроки. Насколько правомочны эти переносы? Я надеюсь, что по результатам ведомственного контроля и банковского обмера, может быть, нам озвучат результаты – законны они были или незаконны. Потому что так не бывает.

На приеме были и вопросы, на которые ответить здесь и сейчас невозможно. Тот случай, когда заявителям придется подождать выводов компетентных органов. Меня поражает, что некоторые вопросы не решаются на протяжении 20 лет: Анатолий Исаченко провел приём граждан в Смолевичах Прием граждан по личным вопросам сегодня провели сразу два заместителя премьер-министра Беларуси. Александр Турчин принимал в Совете министров, а Игорь Петришенко встретился с жителями Гомельского района.