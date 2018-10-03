Прямой эфир

Готовим безалкогольные глинтвейны: из клюквы и виноградного сока. 2 рецепта

03 октября 2018 15:27
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Согреться, да ещё и организм витаминами в межсезонье поддержать – в этом помогут безалкогольные глинтвейны. Вместо вина в основе – клюква или виноградный сок. Все ингредиенты добавляем по вкусу.

Рецепт №1. Глинтвейн на основе виноградного сока

Нам нужны: виноградный сок, цедра лимона и апельсина, яблоки, чёрный перец (горошек), гвоздика, палочки корицы, молотый имбирь и кардамон.

Сначала разбавляем виноградный сок водой, чтобы он не был приторным.

Готовим безалкогольные глинтвейны: из клюквы и виноградного сока. 2 рецепта-1

Добавляем цедру апельсина и лимона.

Готовим безалкогольные глинтвейны: из клюквы и виноградного сока. 2 рецепта-4

Всыпаем специи: чёрный перец (горошек), гвоздика, палочки корицы, молотый имбирь и кардамон.

Готовим безалкогольные глинтвейны: из клюквы и виноградного сока. 2 рецепта-7

Мелко нарезаем свежие яблоки, добавляем в напиток. Подогреваем на плите.

Результат: напиток содержит витамины В, Е, железо, калий, марганец.

Рецепт №2. Глинтвейн на основе клюквы

Нам нужны: клюква, мёд, цедра апельсина, яблоки, гвоздика, анис, корица, мята.

Готовим безалкогольные глинтвейны: из клюквы и виноградного сока. 2 рецепта-10

Отвариваем клюкву, добавляем мёд, растираем в однородную массу.

Готовим безалкогольные глинтвейны: из клюквы и виноградного сока. 2 рецепта-13

Добавляем анис, гвоздику, цедру апельсина.

Готовим безалкогольные глинтвейны: из клюквы и виноградного сока. 2 рецепта-16

Заливаем кипятком.

Готовим безалкогольные глинтвейны: из клюквы и виноградного сока. 2 рецепта-19

Посыпаем корицей, добавляем листики мяты.

Готовим безалкогольные глинтвейны: из клюквы и виноградного сока. 2 рецепта-22

Результат: напиток содержит витамины В, С, калий, железо, марганец, медь.

# Рецепты # общество

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