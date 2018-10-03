Готовим безалкогольные глинтвейны: из клюквы и виноградного сока. 2 рецепта

Согреться, да ещё и организм витаминами в межсезонье поддержать – в этом помогут безалкогольные глинтвейны. Вместо вина в основе – клюква или виноградный сок. Все ингредиенты добавляем по вкусу.

Рецепт №1. Глинтвейн на основе виноградного сока

Нам нужны: виноградный сок, цедра лимона и апельсина, яблоки, чёрный перец (горошек), гвоздика, палочки корицы, молотый имбирь и кардамон.

Сначала разбавляем виноградный сок водой, чтобы он не был приторным.