Готовим безалкогольные глинтвейны: из клюквы и виноградного сока. 2 рецепта
Согреться, да ещё и организм витаминами в межсезонье поддержать – в этом помогут безалкогольные глинтвейны. Вместо вина в основе – клюква или виноградный сок. Все ингредиенты добавляем по вкусу.
Рецепт №1. Глинтвейн на основе виноградного сока
Нам нужны: виноградный сок, цедра лимона и апельсина, яблоки, чёрный перец (горошек), гвоздика, палочки корицы, молотый имбирь и кардамон.
Сначала разбавляем виноградный сок водой, чтобы он не был приторным.
Добавляем цедру апельсина и лимона.
Всыпаем специи: чёрный перец (горошек), гвоздика, палочки корицы, молотый имбирь и кардамон.
Мелко нарезаем свежие яблоки, добавляем в напиток. Подогреваем на плите.
Результат: напиток содержит витамины В, Е, железо, калий, марганец.
Рецепт №2. Глинтвейн на основе клюквы
Нам нужны: клюква, мёд, цедра апельсина, яблоки, гвоздика, анис, корица, мята.
Отвариваем клюкву, добавляем мёд, растираем в однородную массу.
Добавляем анис, гвоздику, цедру апельсина.
Посыпаем корицей, добавляем листики мяты.
Результат: напиток содержит витамины В, С, калий, железо, марганец, медь.