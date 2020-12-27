Платежи по цене аренды столичного жилья. На квартиры в Minsk World действует рождественская акция

Новости Беларуси. В жилом комплексе Minsk World дома сдаются каждую неделю. На неделе ключи получили жители домов «Ванкувер», «Нью-Дели», «Квебек» и «Джакарта». Застройщик увеличивает темпы строительства. Уже введено в строй 17 зданий в разных кварталах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Проект жилого комплекса, который строят по принципу «город в городе», рассчитан до 2025 года. И все здания будут введены в строй в сроки. В компании подчеркнули, что все обязательства перед клиентами будут выполнены. А сейчас у застройщика уникальное предложение – рождественская акция. До 11 января стать собственником квартиры в самом современном районе страны можно на выгодных условиях.

Лучший подарок на Новый год – новая квартира для всей семьи. Компания «Дана Астра» с удовольствием поздравляет всех с праздниками и сейчас предлагает новую рождественскую акцию. В Беларусь компания пришла на постоянной основе и с серьезными планами. Застройщик, который строит в Минске самые современные жилые комплексы, заверил, что намерен наращивать темпы. Строительство комплекса Minsk World, деловым сердцем которого станет Международный финансовый центр, будет завершено раньше сроков, оговоренных инвестиционным договором – до конца 2023-го. А ведь это 3,5 тысячи квадратных метров жилых и общественных помещений. И застройщик успешно справится со столь грандиозной задачей.

В 2020 году завершен комплекс «Маяк Минска», в 2021 будет полностью сдан комплекс «Парк Челюскинцев». В компании считают, что позволить себе новую квартиру должна каждая белорусская семья со стабильным доходом. И прямо сейчас воплотить мечту о собственной квартире поможет рождественская акция – цена за метр от 2 000 рублей при единовременной оплате и рассрочка на 100 месяцев от застройщика. Но продлится акция только до 11 января. И люди уже заселяются в новые квартиры.

Новый дом и новый вид из окна. Дом «Ванкувер» выходит фасадом на улицу Кижеватова, второй выход – в тихий двор с детской площадкой. Совсем рядом строится новая школа. Это новые стандарты. Новоселов встречает просторное, просто огромное лобби с местом для консьержа и зоной встречи курьера. Наверх ведут три лифта, один из которых панорамный. У Натальи Метько праздник. Новую квартиру осматривает вместе с родителями.

Наталия Метько:

Это потрясающее ощущение. Очень нравится, хороший вид из окна. Нравится, что центр города, достаточно близко ко всем основным точкам именно в центре. Уже сейчас прикидывают, каким будет ремонт, а через несколько месяцев планируют новоселье.

Жанна Метько:

Мы не минчане. Привлекло то, что не надо было иметь городскую прописку, минскую, то, что давалась выгодная рассрочка, замечательно. И я бы сказала, что платеж, который мы делаем, посилен для нашей семьи.

В завершенном «Ванкувере» еще осталось несколько свободных квартир. Также можно присмотреть недвижимость в домах «Нью-Дели», «Квебек» и «Джакарта», которые сданы в эксплуатацию буквально на днях, и воспользоваться уникальным предложением от застройщика. Рождественская акция дает возможность купить квартиру по цене от 2 000 рублей за метр при единовременной оплате. Или в рассрочку до 100 месяцев. Первоначальный взнос – всего 30 %. Но действует акция только до 11 января. Надо спешить, так как количество акционных квартир уменьшается с каждым днем. Ежемесячный платеж сопоставим с ценой аренды столичного жилья, но здесь вы платите за свою квартиру. Есть и выгодные предложения по кредиту, кому как удобнее.

Жанна Метько:

Мы смогли спокойно в интернете выбрать вариант, который нас устроил, приехать в офис в «Минск Мир». Нам предложили несколько вариантов, тем не менее мы остановились на том, на котором мы хотели. Комплекс Minsk World строят по принципу «город в городе» с собственной развитой инфраструктурой для детей и взрослых. Именно здесь купил квартиру известный паралимпиец Алексей Талай.

Алексей Талай:

Здесь создается очень серьезная, хорошая инфраструктура для детей. Они здесь обретут своих новых друзей, своих школьных товарищей. Вы посмотрите, какая красота вокруг нас, и это только начало. Здесь будут посажены деревья, множество цветов.

Район для тех, кто ценит комфорт не только дома. В Minsk World широкие проспекты, здесь проходит третья линия метро. В каждом квартале школа или детский сад – всего 7 школ и 12 детских садов. Между собой кварталы соединены сетью велодорожек. Детская и взрослая поликлиники, полномасштабный медицинский центр. Первые этажи домов – коммерческие помещения. Как реализована идея шаговой доступности объектов торговли и сервиса, видно по первому полностью готовому кварталу «Эмиратс». Строятся паркинги, способные вместить автомобили жителей всех кварталов.

Minsk World – место для жизни и работы. Именно здесь строят Международный финансовый центр, а это миллионные инвестиции и тысячи новых рабочих мест. Здание будет высотой в 42 этажа и строится совместно с арабскими архитекторами и инвесторами. В Minsk World построят и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр.