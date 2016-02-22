Весна совсем близко: в Беларусь возвращаются перелетные птицы

Новости Беларуси. В Беларусь стали возвращаться перелетные птицы. Первые скворцы замечены в Брестском районе, кроме того, на юг страны вернулись полевые жаворонки, хотя обычно их прилет регистрируют в самом конце февраля.

Вернувшиеся птицы зимовали в Западной Европе. Дальние белорусские мигранты, такие как кукушки, которые на зимовку улетают в южное полушарие, еще не начали движение на север.

Впрочем, на нынешней неделе погода в Беларуси будет отнюдь не зимней. До плюс десяти сегодня, 22 февраля, поднимутся столбики термометров по юго-западу страны. Вместе с тем в понедельник объявляется оранжевый уровень опасности. Ожидается усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду во многих районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.