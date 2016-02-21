Стартапы в Беларуси: почему из тысячи идей выстреливают единицы и что «выращивают» в бизнес-инкубаторах

Новости Беларуси. О бизнесе, а точнее бизнес-идеях, которые тоже стоят денег. Рождаются эти идеи в головах молодых людей и многие из них становятся на серьезные экономические рельсы.

Стартап! Внимание! Марш! Почему из тысячи идей выстреливают единицы и что «выращивают» в бизнес-инкубаторах?

Дресс-код, нормированный рабочий день и привычная офисная планировка – здесь понятия весьма относительные. Неформальная обстановка белорусской «силиконовой долины» – место встреч инноваторов и инвесторов.

Егор Курьянович, создатель конструктора сайтов:

Появился инкубатор. Очень интересные там встречи, менторинг и все такое. Можно прийти и пообщаться с опытными бизнесменами, потому что сделать проект – это одно, а сделать из него бизнес – это совершенно другое.

Проект Егора – один из тех, что «расцвел» в тепличных условиях бизнес-инкубатора. Его универсальным порталом для создания сайтов воспользовались уже сотни компаний: от сталелитейных производств до частных репетиторов. Прибыль уже на начальном этапе – до 50 миллионов в месяц.

Егор Курьянович, создатель конструктора сайтов:

Цель нашего сервиса – дать абсолютно всем людям возможность делать сайт самому и бесплатно. Это одно из самых главных наших преимуществ. С помощью нашего сервиса вы приходите, выбираете блоки и из них как из конструктора собираете себе сайт.

Приложение Александра дисконтную систему перевело в виртуальную плоскость. Пока одни экономят, его компания зарабатывает. Обслуживание сервиса – от 9 до 100 долларов ежемесячно. А количество скачиваний уже превысило 3 тысячи.

Александр Агейчик, соучредитель IT-компании:

Надо купить пластик дорогой, оборудование для считывания, программное обеспечение. Мы оценили уровень технологий на тот момент и пришли к выводу, что уже все это можно сделать в одном приложении и представить это как сервис для бизнеса. Рентабельность любого IT-проекта может быть очень высокая, потому что затраты на его содержание – это просто финансирование команды и маркетинг. При росте продаж у вас прибыль увеличивается в разы, иногда 100-200% может быть.

Разработка Натальи – экологически чистый препарат для борьбы с паразитами у буренок.

Наталья Щемелева, ведущий научный сотрудник отела паразитологии Института экспериментальной ветеринарии имени С. Н. Вышелесского:

Молока нет, телята болеют. Начинают проверять паразитарный фон, а там просто целый «зоопарк», много различных паразитов. Мы уже несколько так хозяйств обслуживали – очень довольны.

Удои повышаются, а хозяйства еще и экономят. Лекарство втрое дешевле импортного. Закупили его уже почти на 3 миллиарда рублей.

Алексей Шабловский, директор центра поддержки предпринимательства:

Стоит вкладываться именно в команду, в этих ребят, в их талант, способности, потому что никакая идея не может быть реализована без заряженной команды.

Александр только заканчивает школу, но к деловым переговорам ему не привыкать. Увлечение робототехникой за несколько лет превратилось в перспективный бизнес. Этот робот, убирающий помещения – только одно из изобретений. Инвестор сейчас готовится поставить на поток выпуск такого домашнего помощника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Дубовицкий, изобретатель роботов:

Инвесторы вряд ли вложат какую-то крупную сумму сразу в какой-то концепт, как правило, потому что они рискуют своими деньгами. А на начальном этапе, когда нет, по сути, ничего, это очень большой риск. Поэтому если они будут вкладывать, то какую-то небольшую сумму, по крайней мере незначительную для них. И потом постепенно увеличивать задачи и сумма будет постепенно расти. Допустим, пресс-формы для какой-то детальки стоят порядка 15-25 тысяч долларов, в зависимости от масштаба самой детальки. Естественно, постепенно какая-то реклама, какие-то стенды сделать – это тоже затраты. Постепенно сумма возрастает.