56 лет в медицине или на восьмом десятке – в школе: что заставляет белорусов работать даже на пенсии

Новости Беларуси. Любопытные данные озвучили на неделе социальные службы столицы. Только в Минске продолжают работать 170 тысяч пенсионеров. Среди них, полтысячи – в возрасте от 80 и старше. Почти два десятка человек, 90-летних, не желают уходить на заслуженный отдых и полны трудовых сил. Конечно, последнее обстоятельство скорее исключение из правила, но большинство «начинающих» пенсионеров готовы еще поработать и, конечно, заработать.

Арнольд Смеянович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Объясняешь: если не сделать операцию, не удалять опухоль, то человек обязательно через какое-то время будет лежать парализованный.

Ему несложно объяснить другим, что движение – действительно жизнь. Угнаться за Арнольдом Смеяновичем трудновато не только в плане опыта: легендарный нейрохирург буквально бегает между операционными и палатами и сразу убегает от вопроса, сколько же ему лет.

Арнольд Смеянович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Очень много. Я вам скажу, сколько я работаю врачом: в этом году будет ровно 56 лет.

Ровно 56 лет он борется за пациентов, которым диагноз отводит не годы – месяцы, и это в лучшем случае. Ювелирная работа, когда огранка – жизнь, драгоценность неизмеримой пробы.

Арнольд Смеянович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Кровоизлияние в полость черепа в связи с разрывом большой аневризмы. Во время операции. Равносильно тому, что на мешочке завязать веревочку. Если, не дай бог, пришлось бы выключить артерию, человек был бы парализован на всю жизнь.

После сложнейшей операции не прошло и получаса, и Арнольд Федорович, конечно, очень переживает, удалось ли сохранить подвижность 38-летнему мужчине. Но пока спешит навестить еще одну пациентку.

Сложно поверить, но на момент съемок Валентине Хартовской лишь два дня как удалили огромную опухоль. Сама медик улыбается: энергичность доктора повлияла и на ее реабилитацию.

Валентина Хартовская:

В понедельник делали операцию, а во вторник меня уже подняли. Тут такие доктора, которые не дают лежать людям.

Арнольд Смеянович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Чем больше человек лежит, тем больше тромбов в ногах, а это очень опасно.

Валентина Хартовская:

Великолепный доктор. Я на него молюсь и утром, и вечером. Энергетика, которая заряжает оптимизмом всех.

Арнольд Смеянович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий нейрохирургическим отделом РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Я не вижу себя вне работы, я не знаю, что дома делать. В этом жизнь и состоит: человек работает и продлевает свои годы. Я понимаю: женщина занимается детьми и внуками.

Небольшой класс сельской школы – на рабочей неделе для нее лишь одна из сторон. У учителя истории Клавдии Петровны, разменявшей восьмой десяток, весьма напряженный трудовой график.

Клавдия Павлють, преподаватель истории:

Вторник и пятница – Гричинская сельская школа. А в понедельник и среду я работаю в гимназии. В школе мое все.

Она не забывает добавлять в жизнь яркие краски и не может себе позволить оценку «два» за имиджевую контрольную.

Клавдия Павлють, преподаватель истории:

Во все годы девочки приходили к учительской, чтобы посмотреть, в чем я одета.

Ей не нужно объяснять, кто такой продвинутый юзер.

Клавдия Павлють, преподаватель истории:

Я вообще без Интернета, без компьютера не представляю свою жизнь.

И успевать за ней сможет разве что учитель физкультуры.

Клавдия Павлють, преподаватель истории:

Уйду из школы тогда, если почувствую отсутствие любви детей. Мне придется, наверное, умереть за учительским столом, потому что пока я это чувствую, мне трудно оторваться от этой работы.

Ученик:

Очень хороший запас энергии, выглядит будто на лет 20.

Конечно, здоровья уже не на 20. И Клавдия Петровна признается, как перед прошлым первым сентября просто постеснялась выходить в школу. Но в 8 утра в День знаний поняла, что не сможет поставить себе трудовой «прогул», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Клавдия Павлють, преподаватель истории:

Именно это способ убежать от болезней, оставаться молодой, со светящимися глазами. Физически я на себя смотрю и вижу, что да. Но в душе я не знаю, сколько мне лет. Поэтому я очень близка к детям.

И Арнольд Федорович, и Клавдия Петровна правде в глаза смотрят не через увеличительные стекла. Понятно, что с возрастом на равных не поспоришь, но пока они могут спасать жизни самых сложных пациентов и, что так важно, быть нужными, так ли принципиально, золотой или платиновый возраст, особенно для человека, которому бесценный опыт помог сохранить буквально все.