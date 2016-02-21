Нефть или вода: что дороже и как в Беларуси живительная влага проходит обеззараживание

Новости Беларуси. Мировые котировки на нефть вот уже которую неделю остаются в топе международных новостей. Эксперты успели подсчитать, что цены на «черное золото» настолько упали, что простая питьевая вода во многих странах стала дороже углеводородов. Это стало поводом на этой неделе задуматься, какие же «богатства» скрыты в недрах нашей страны.

Эти кадры облетели весь Интернет и вряд ли оставили кого-нибудь равнодушным. На них волонтер из Дании дает истощенному 2-летнему мальчику в Нигерии чистую воду из бутылки. Девушка спасла малыша и дала ему имя Хоуп, что значит «Надежда».

Но надежду пить каждый день чистую воду сегодня имеют не все дети в мире. Статистика приводит в ужас: каждые 20 минут на планете умирает один ребенок от некачественной питьевой воды. Уже сегодня прибыль от продажи живительной влаги превышает продажи нефти.

С заместителем начальника производства «Минскводопровод» мы идем по обыкновенному полю, которое находится в нескольких десятках километров от Минска. Простое поле. Но эта земля, которая и кормит, и поит белорусов. Мы ступаем по сложному организму со своей системой, сравнимой с «кровеносной» у человека. Вены-реки с огромным количеством подземных источников на глубине 20-30 и даже 100-300 метров под землей. Отсюда из недр и выкачивают самое для нас привычное и самое необходимое – чистую питьевую воду.

Рустам Мамедов, заместитель начальника производства «Минскводопровод»:

Насколько эти запасы неисчерпаемы? Они неисчерпаемы. Если их правильно и рационально использовать, они неисчерпаемы. Если эксплуатировать правильно и не выкачивать сразу все, то данные запасы восстанавливаются.

Одна скважина дает 70 кубов артезианской воды в час. Две трети минчан пьют именно ее. За 96 часов она поставляется из земли в Пуховичском районе жителям Чижовки и Партизанского проспекта. Сотни километров труб и несколько ступеней фильтрации и обеззараживания. Одна из основных проблем воды из подземных источников – бактерии и большое содержание железа и марганца. Чтобы показатели этих элементов всегда были в здоровой для человека норме, «Минскводоканал» строит станции обезжелезивания с американским и белорусским оборудованием.

Евгений Пропашко, инженер-технолог водозабора № 10:

У нас получается 0,05 железа на выходе и 0,001 по марганцу. Это очень хорошо. При этом мы из воды не извлекаем полезные соли, которые нужны для организма человека.

Вода из подземных источников правильного солевого состава. Здесь есть такие важные для организма элементы, как кальций, магний, калий, гидрокарбонаты. Такую воду еще называют живой. Но не у всех минчан из крана течет артезианская вода.

Треть жителей столицы пьют воду из поверхностных источников – из Минско-Вилейского водохранилища. В основном это жители трех районов: Фрунзенский, Московский и частично Октябрьский. Каждый год сюда поступает около 120 миллионов кубометров воды. За год три района столицы выпивают объем всего Минского моря.

Дмитрий Гриншпан, заведующий лабораторией Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ, доктор химических наук, профессор:

Что касается воды из Минско-Вилейской системы, то я бы ее не пил без предварительной фильтрации.

Профессор Гриншпан – профессионал и знаток чистейшей воды – рассказывает о критериях отборного H2О. Во-первых, высококлассная вода имеет не прозрачный, как мы привыкли видеть, а голубой цвет. Это станет видно, если, например, набрать полную ванну. А вот критерий № 2. Дать воде постоять в прозрачной емкости. Если на стенках не собираются пузырьки, то вода отличная.

Дмитрий Гриншпан, заведующий лабораторией Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ, доктор химических наук, профессор:

О чем говорят пузырьки? О том, что есть загрязнители. Допустим, маленькие коллоидные частички. Естественно, воздух сорбируется на этих частичках и долго не уходят.

К 2016 году Минск полностью обещали обеспечить водой из артезианских источников. Но этот процесс оказался более дорогостоящим, чем ожидалось. Поэтому он откладывается. Жителей Московского, Фрунзенского, Центрального и Октябрьского районов столицы будут поэтапно подключать к артезианским скважинам. Но, тем не менее, вся вода, которая сегодня поступает в квартиры минчан, соответствует всем ГОСТам и санпинам, – говорят в лаборатории «Минскводопровода».

Наталья Грушник, начальник лаборатории производства «Минскводопровод»:

Поверхностный источник подлежит обязательному хлорированию. Это очень строго отслеживается. Но нормативу соответствует и вода, которая подготовлена из артезианских источников, и вода, которая подготовлена из поверхностного источника.

Сотрудники лаборатории из 3,5 сотен скважин берут по четыре пробы в год. Всего 170 тысяч анализов. Для точности и быстроты в помощь ученым купили оборудование, которым пользуются криминалисты, таможенники и врачи. Каждая проба – это раскладка капли воды чуть ли не по атомам. Проверить можно на наличие всех элементов таблицы Менделеева, но химикам нужны результаты воды по 59 показателям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наталья Грушник, начальник лаборатории производства «Минскводопровод»:

Это современная химия. Она точна, она малореактивна, она воспроизводима, но, конечно, она интеллектуальна.

Пока лаборанты проверяют каждый параметр белорусской воды вручную или через сверхточные приборы, геологи посчитали, сколько в недрах Беларуси находится скрытых богатств – 7 миллионов кубометров воды. Для своих нужд достаточно двух. По оценке ООН, наши запасы одни из самых лучших в мире. И вот глядя по рыночные котировки нефти и другие экономические факторы, понимаешь, что ценным становится сегодня что-то другое. То, чего в наших недрах предостаточно.