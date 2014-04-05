Весенние палы травы: штраф за поджог - до Br6 млн

Новости Беларуси. Активно наводят порядок белорусы и на приусадебных дачных участках, при этом прибегая к самому простому, но в тоже время и самому небезопасному способу — сжиганию травы. Это зачастую приводит к весьма серьезным последствиям. Люди не только наносят огромный вред природе, но и рискуют собственной жизнью.

Так, с начала весны в МЧС уже поступило свыше полутора тысяч сообщений о загорании травы и кустарников. «Пущенный» огонь стал причиной почти сотни пожаров, в которых сгорело несколько десятков строений. Серьезные ожоги получили 11 человек. Есть и первые жертвы весенних палов.

К слову, спасатели напоминают, что поджигателям грозит немаленький штраф - вплоть до 6 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

В последние дни установилась сухая теплая погода. К сожалению, мы фиксируем увеличение числа возгораний сухой растительности. Зачастую такие пожары связаны с неосторожным обращение с огнем. Поэтому я еще раз хочу обратиться к гражданам с просьбой, чтобы при организации собственного отдыха, а также при наведении порядка на дворовых территориях, они неукоснительно соблюдали пожарную безопасность.