С 5 по 12 апреля в Минске изменения в маршрутах городского транспорта

Новости Беларуси. С 5 по 12 апреля в выходные дни на Партизанском проспекте — от улицы Варвашени до улицы Машиностроителей — отменено движение всех троллейбусов. А в микрорайоне Малиновка 5 и 6 числа будет закрыто движение транспорта через перекресток проспекта Дзержинского и улицы Чюрлёниса.

В связи с ремонтом дороги изменятся маршруты городских автобусов и троллейбусов.

Кроме того, движение будет ограничено и в районе железнодорожного вокзала.

В предстоящие выходные на улице Бобруйской будут менять дорожное покрытие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.