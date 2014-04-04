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С 5 по 12 апреля в Минске изменения в маршрутах городского транспорта

04 апреля 2014 18:57
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Новости Беларуси. С 5 по 12 апреля в выходные дни на Партизанском проспекте — от улицы Варвашени до улицы Машиностроителей — отменено движение всех троллейбусов. А в микрорайоне Малиновка 5 и 6 числа будет закрыто движение транспорта через перекресток проспекта Дзержинского и улицы Чюрлёниса.

В связи с ремонтом дороги изменятся маршруты городских автобусов и троллейбусов.

Кроме того, движение будет ограничено и в районе железнодорожного вокзала.

В предстоящие выходные на улице Бобруйской будут менять дорожное покрытие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Работа транспорта в Минске

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