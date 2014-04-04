Названы «Женщины года 2013». Среди победительниц Дарья Домрачева и Алла Цупер

Новости Беларуси. Умницы, красавицы и победительницы. 4 апреля чествовали «Женщин года 2013». Самые профессиональные, самые активные и самые бесстрашные. В списке номинантов на почётное звание представительницы очень разных профессий. Но для каждой из них карьера и общественная деятельность не определяющий вектор жизни, а логичное продолжение семейной гармонии.

24 года на передовой здоровья. У Людмилы Эдуардовны нет разделения на праздники и будни. Уши и носы пациентов требуют круглосуточного внимания. 200 операций в год. И это не предел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа в операционной сейчас в 4 руки. рядом с Людмилой Эдуардовной, зачастую, ее сын. Хирургия – не женское дело, утверждают стереотипы. Врач Макарина-Кибак доказывает обратное.

Людмила Макарина-Кибак, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Женщиной в любом случае остаешься. Но мужской характер в хирургии нужен всегда. Потому что здесь твердость решений, и колебаний быть не должно и как у руководителя, и как у хирурга.

Но женщина – женщина всегда. Даже между операциями выкраивает минутку на подготовку к празднику. На помощь красоте приходит рабочий инструмент. Звание «Женщина года» в номинации «За профессионализм и активную общественную деятельность» - приятная неожиданность.

Людмила Макарина-Кибак, директор Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Хочется надеяться, что будет победа. Но те женщины, которые в номинантах, очень достойными будут соперницами. Поэтому, конечно, волнительно.

Сегодня в зале более полусотни номинантов – самые талантливые, красивые и успешные белорусски.

Антонина Морова, сопредседатель белорусского союза женщин:

Этот конкурс и для высшего профессионала, и для обаятельных, привлекательных, и для настоящих мам.

Надежда Ермакова, председатель Белорусского союза женщин:

В погоне за деньгами, за этими красивыми словами и модными словами «деноминация», «девальвация», «инфляция» забыли про то, что есть насущная человеческая жизнь. А это вот и есть самое главное.

В этом году 10 номинаций. Приза в самой значимой - «Гордость нации» - удостоена трижды олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Людмила Минина, мама Дарьи Домрачевой:

Наверное то, что Дашу так отмечают, это действительно отклик на те эмоции, на ту огромную радость, которую ее победы доставили всем жителям нашей республики.

А вот в самой противоречивой номинации - «За женское мужество» - победу, как и на сочинских олимпийских склонах одержала фристайлистка Алла Цупер.

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:

Я когда узнала, у меня мурашки по коже пробежали. Еще до конца не осознала, также как олимпийскую медаль.

У «Женщины года» много лиц и характеров, разная прописка и сферы деятельности. Но всех их объединяет одно – любовь к профессии и семье.