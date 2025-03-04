Весеннее пробуждение – в Могилёве из спячки вышел медведь Фёдор

О смене времени года природа сообщает разными способами. Живой символ наступающей весны – проснувшийся медведь Федор в Могилеве. Окончание его спячки – верный признак того, что весна будет ранней. В 2025 году из-за теплой зимы сон мишки продлился всего месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раз в году косолапый Федор Михайлович – житель могилевского зоопарка – работает синоптиком. Его пробуждение после зимней спячки – это целое событие и, согласно народной приметы, гарантия ранней весны. В 2025 году медведь выбрался из своего уютного домика прямо к Масленице.

Алена Бобкова, ветеринарный врач Могилевского зоосада:

Федя у нас в этом году заснул в 20-х числах января. И проспал прямо до первого дня весны. 1 марта он проснулся.

Косолапый метеоролог никогда не ошибается в прогнозах и уже более 10 лет предсказывает потепление. В 2025 году из-за зимы со знаком «плюс» Федор проспал всего месяц. И сейчас, после пробуждения, у него просто зверский аппетит: медведю несут целый поднос вкусной и полезной еды, и такой пир каждый день – до 60 килограммов пищи. В весеннем меню, помимо мяса и каши, обязательно фрукты. Известно, что Федор жуткий сладкоежка.