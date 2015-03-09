Весеннее половодье в Беларуси достигнет максимума в ближайшие дни, специалисты обещают отсутствие форс-мажоров

Новости Беларуси. Весеннее половодье достигнет максимума в ближайшие дни. Специалисты отмечают, что на этот раз уж точно обойдется без форс-мажоров. Если только март не преподнесет погодных сюрпризов.

Паводок-2015 значительно уступает своим прошлогодним предшественникам – сказалась малоснежная зима. Лед тронулся рано и плавно.

Тем не менее, в стране есть регионы, которые и в таких условиях на грани подтопления.

Лариса Грахольская, жительница Шклова:

Воды было: буквально два кирпича не хватало до подоконника. И в доме, естественно, вода была, 70 см.

Это как раз и есть те самые кадры, когда почти целая улица, где живет шкловчанка Лариса Грахольская, ушла под воду. Хоть и прошло уже два года, но местные жители тот страшный паводок еще долго не забудут: испорченная мебель, пошатнувшийся фундамент, залитые огороды. Ларисе с дочерью, как и еще 15 семьям, пришлось больше недели жить в гостинице, пока не отступила большая вода.

Сейчас их дома надежно защищает искусственная насыпь, которую соорудили сразу после паводка. И хоть в 2015 году подобных катаклизмов не планируется, бдительные шкловчане все же запаслись минимальными средствами защиты.

Наталья Белякович, жительница Шклова:

Подготовили мешочки для песка, вот лопаты. Без резиновых сапог никак нельзя. У нас у всех членов семьи есть сапоги.

Могилевские спасатели, несмотря ни на что, работают по специальному плану действий. Его разработали с прицелом на самый сложный паводок. Лодки, спецтехника и тонны песка всегда наготове.

Вадим Врублевский, помощник начальника Могилевского областного управления МЧС:

Знаменитый Хавьер в прошлом году был в конце марта, он принес достаточно большую снеговую нагрузку. Поэтому мы точно знаем, где может быть подтоплено. Мы уже обошли людей, сказали, что нужно сделать. Мы готовы работать по наихудшему варианту развития ситуации.

Во всеоружии и предприятия торговли. Учитывая, что многие люди во время паводка остаются в своих домах и бывают надолго отрезаны от цивилизации, местные РАЙПО уже сформировали свой «НЗ» – неприкосновенный и необходимый запас товаров первой необходимости.

Александр Роговский, первый заместитель правления Шкловского РАЙПО:

Это необходимые в торговле запасы товаров бакалейной группы: крупы, мука, масло подсолнечное, консервы рыбные и мясные, сахар. Также необходимый остаток резиновой обуви. Соответственно, соль, спички.

Уровнем выше – в республиканском МЧС – к весенним погодным сюрпризам тоже подготовились.

В 2015 году у спасателей появился новый Центр управления полетами, паводками и пожарами.

В нем 9 марта собралась спецкомиссия Правительства. Министры с высоты ближнего космоса с помощью спутников оценили обстановку в стране и за ее пределами. Отсюда можно связаться с зарубежными коллегами.

С половодьем в 2015 году, в принципе, все ясно. А вот пожары задымили раньше срока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока горит только прошлогодняя трава и кустарники, но и это – большая проблема. Прошлой весной таким образом на ветер с огоньком ушли миллиарды рублей.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

В том году при переходе на летний период было наибольшее загорание травы, кустарника. Только затраты на ликвидацию нашей службой, а вы знаете – это бюджет, составили более трех миллиардов рублей.

Видеостена из 106 мониторов – новое всевидящее око МЧС. Конечно, за всем не уследишь, поэтому спасатели постоянно напоминают и о человеческом факторе, который каждую весну добавляет им работы, а экологии – проблем.