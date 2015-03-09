Наталья Гагарина, племянница легендарного космонавта Юрия Гагарина в студии программы «Утро» на СТВ

Сегодня День рождения Юрия Гагарина. Вы имеете к нему непосредственное отношение. Чем эта дата является для Вас, и отмечается ли она в Вашей семье?

Наталья Гагарина, племянница Юрия Гагарина:

Конечно же мы эту дату отмечаем. И отмечаем в первую очередь в семейном кругу. Когда была жива бабушка – Анна Тимофеевна (мать Юрия Гагарина), то мы всегда «слетались» к ней, словно бы на какой-то огонёк. Когда её не стало, то эта традиция (наших) семейных встреч стала постепенно уходить. Буквально в прошлом году мы возродили такую традицию сами: собрали всю-всю нашу большую семью, насколько нам это удалось, по всей необъятной России, Беларуси. Собрались все у бабушки. В том доме, где она жила. И даже назвали нашу встречу «Встреча в гостиной бабушки». В этом году 9 марта мы тоже по традиции встречаемся у бабушки всей большой-большой семьей. Приезжают туда все родственники и даже маленькие детки, которые не знали и не видели дядю Юру. Сейчас мы все вместе хотим общаться.

Каким был Юрий Гагарин?

Наталья Гагарина, племянница Юрия Гагарина:

Мне, конечно, трудно сказать, каким он был парнем. Я, к сожалению, этого не помню. Я могу вспоминать только свои впечатления от того, что мне рассказывала бабушка и от общения с папой, мамой, с родственниками… Мне было 6 лет, когда дядя Юра погиб. Но, наверное, мы все знаем, что детская память – она особенная. Она очень яркая, красочная. И у меня эти картинки до сих пор стоят в глазах. Я очень отчетливо помню последнюю нашу встречу, тогда он приезжал вместе со своей семьей к бабушке. И даже закрыв глаза я могу абсолютно точно представить эту картинку: он стоял, прислонившись к дверному проему и ему очень не хотелось уезжать. Наверное, это было какое-то предчувствие. В семье всегда пели песни - это была такая традиция. В нашей семье не было профессиональных музыкантов, но дедушка прекрасно играл на гармошке (самоучка), и мы всегда пели, когда собирались всей семьей. В этот последний отъезд из родного дома тоже пели песню. Это была любимая песня дяди Юры – «Я люблю тебя, жизнь». И я могу это все действительно вспоминать!

Для всех Юрий Гагарин – это человек-герой. Человек, который практически без каких-либо недостатков. Наверняка у него были какие-то особенности. В чем проявлялась его человеческая сущность?

Наталья Гагарина, племянница Юрия Гагарина:

Его жизнь была такой короткой, яркой. Наверное, как вспышка звезды. На мгновение. 27 лет – это был возраст, когда он полетел в космос. В 34 года его не стало в этой жизни. Все его годы - и до полёта и после – это годы огромного труда, учёбы, подготовки. Дипломатической, политической деятельности после полёта. Он очень любил спорт. Очень любил охоту, если говорить о хобби. И оно сопровождало его на протяжении всей жизни.

Со временем интерес к личности Юрия Гагарина все время меняется. Когда было больше всего заинтересованности у публики и окружающих людей к его личности?

Наталья Гагарина, племянница Юрия Гагарина:

У каждого времени свои герои. Интерес к фамилии Гагарина, к личности Гагарина не прошёл. На родине Юрия Гагарина постоянно проходят мероприятия, которые посвящены памяти Юрия Алексеевича. Большинство которых приходится на день его рождения – 9 марта. Проходят гагаринские чтения.

Время подготовки Юрия Гагарина к первому полёту. Как это происходило в семье?

Наталья Гагарина, племянница Юрия Гагарина:

В семье вообще ничего не могло происходить, потому что подготовка к первому полёту в Космос хранилась в строжайшем секрете. Никто об этом не знал, и семья не была исключением. Это была тайна, которая раскрылась только в день полёта. Вы можете представить, что творилось? Радости от этого в первые минуты, наверное, никто не испытывал. Скорее, это были эмоции совершенно иного плана.