Акция, направленная на повышение финансовой грамотности населения, стартует 9 марта

Новости Беларуси. Как выгодно сделать депозит или взять кредит? Экономический ликбез стартует 9 марта в Беларуси. Начало акции будет ознаменовано символическим звонком в «биржевой» колокол.

Финансовую грамотность населения будут повышать до 17 марта.

Самое активное участие в этом событии примет подрастающее поколение. Для детей и молодежи запланированы различные образовательные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что уровень финансовой грамотности в Беларуси выше, чем в других постсоветских странах. Таковы результаты исследования международных экспертов. Белорусы всё чаще используют пластиковые карточки при расчётах, популярным стало заводить и специальные платёжные карты для детей.