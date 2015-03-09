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Акция, направленная на повышение финансовой грамотности населения, стартует 9 марта

09 марта 2015 08:08
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Новости Беларуси. Как выгодно сделать депозит или взять кредит? Экономический ликбез стартует 9 марта в Беларуси. Начало акции будет ознаменовано символическим звонком в «биржевой» колокол.

Финансовую грамотность населения будут повышать до 17 марта.

Самое активное участие в этом событии примет подрастающее поколение. Для детей и молодежи запланированы различные образовательные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что уровень финансовой грамотности в Беларуси выше, чем в других постсоветских странах. Таковы результаты исследования международных экспертов. Белорусы всё чаще используют пластиковые карточки при расчётах, популярным стало заводить и специальные платёжные карты для детей.

 

# общество # Деньги

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