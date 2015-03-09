62 дня до Великой Победы: 9 марта 1945 войска 2-го Белорусского фронта овладели городом Штольп

Новости Беларуси. 62 дня до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты XX века. В этот день, 9 марта 1945 войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, овладели городом Штольп. Сейчас это польский Слупск.

Противник не спешил сдаваться. На территории Венгрии немецкие захватчики сконцентрировали основные силы в районе озера Балатон и в ходе жестких атак пытались прорваться к Дунаю.

А в Беларуси уже во всю кипит мирная жизнь с ее каждодневными заботами и радостями. Витебский второй государственный театр имени Янки Купалы 9 марта 1945 года приглашает зрителей на премьеру спектакля по пьесе Константина Симонова «Так и будет».

Сегодня события 70-летней давности оживают на современных подмостках и в кинолентах.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси:

Эта тема мне очень близка, близка мне по жизни, потому что мой отец воевал, он был танкистом, царство ему небесное. Он освобождал Беларусь, был ранен здесь. В самом далеком детстве было холодно, мы с ним вдвоем шли и он мне рассказывал о том, что где-то в какой-то учебке, когда только начиналась его служба, они ночевали поздней осень в лесу, и он говорил, что утром было трудно встать, потому что волосы примерзали к земле. Вот это я почему-то очень ярко запомнил. Не дай бог, если какому-то поколению 17-летних придется идти на войну. Я надеюсь, что этого не случится никогда.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам «горячей линии СТВ». До Великой победы оставалось 62 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.