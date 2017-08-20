Наводнение в Красноярске: из-за сильнейшего ливня затоплены улицы, обесточены жилые дома

Новости России. В российском Красноярске из-за многочасового ливня ввели режим чрезвычайной ситуации. Канализация не справилась с большим потоком воды, и город буквально поплыл: подтопило дома, затопило улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие автомобили оказались заблокированы большой водой. Полностью закрыты для пешеходов все подземные переходы. Но самые серьезные проблемы – в системе энергоснабжения города. Без света – жилые дома. Некоторое время без электричества оставалась краевая клиническая больница. Последствия подтопления устраняют более сотни спасателей.