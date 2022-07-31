«Вес, влажность, электропроводность». Какой торф можно считать образцовым?

Новости Беларуси. Беларусь занимает четвертое место в мире по объемам добычи торфа и первое – по объемам производства торфяных брикетов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Данная отрасль не только удовлетворяет потребности внутреннего рынка в торфе, но и обладает значительным экспортным потенциалом.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Белорусский торф – боец невидимого экономического фронта. На нем растут голландские розы и тюльпаны, российский салат и шпинат, и, конечно, все наши огороды. Теперь этот чудо-ингредиент хочет видеть в своих хозяйствах Китай. Конечно, в совсем других объемах. Оказывается, бесконечно можно смотреть еще и на то, как добывают верховой (белый) торф в Витебской области. Выглядит захватывающе, а если учесть, что на подготовку таких полей к работе уходит не один десяток лет, понимаешь – аграрным золотом торф называют не просто так.

Это только на видео путь от поля до прилавка занимает секунды. В реальности, сохранить стерильность сырья (без единого сорняка), его полезные свойства, текстуру, влажность – настоящее искусство. На «Витебскторфе» хорошо помнят, как десяток лет назад из нерентабельных руин пришлось поднимать производство светлого торфа. Звезды сошлись – в 2008 году плечо отрасли подставила одноименная госпрограмма «Торф», а головное предприятие «Витебскоблгаз» помогло филиалу рублем. Итог – автоматизация, локализация, крепкие позиции на рынке.

Екатерина Баран, специалист по продаже ПУ «Витебскторф»:

Были большие поставки в Италию, Испанию, Германию, но в связи с санкциями у нас нет возможности поставлять данную продукцию. Перешли на другие рынки сбыта. Сейчас больше всего отгрузок у нас идет в Российскую Федерацию, Турцию, Чехию. Амбициозные виды фермеров всего мира на урожай с политической конъектурой определенно не вяжутся. Еще недавно белорусским торфом пользовалась вся Европа, вплоть до Испании. Сейчас на горло аграриям наступили обстоятельства. Но на хороший товар купец обязательно найдется. Особенно, если это давний и проверенный партнер.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Китай стал одним из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Беларуси. К 2025 году мы планируем экспортировать в Китай белорусские товары на сумму до 3 миллиардов долларов. Наша страна нацелена на укрепление политических и экономических связей в отношениях с другими государствами Азии. И что, эти санкции нас остановят? Да нам немного надо продать на экспорт. А это миллиарды людей, которые живут в этих странах. Наша продукция там пользуется спросом. Только не надо останавливаться, надо работать над большим объемом этой продукции и, главное, качеством. Именно качеством наш торф подкупает китайских партнеров. Многоступенчатый контроль на соответствие всем показателям, никакой скидки на человеческий фактор (линия автоматизирована), продукт под любой запрос.

Виталий Неспляк, директор ПУ «Витебскторф»:

То же происходит на этой линии сепарации, то есть более крупная фракция отделяется, более мелкая и самая мелкая. Также здесь произведено устройство линия резного торфа, которая является основным компонентом для профессиональных субстратах.

Александра Шкелко, лаборант химического анализа ПУ «Витебскторф»:

Когда привозят сырье, мы проверяем на объемный вес, влажность, электропроводность, чтобы определить качество дальнейшей выпускаемой продукции.