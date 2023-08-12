«Весь год готовились». Чем удивил Несвиж на своё 800-летие?

Новости Беларуси. Историческая жемчужина Беларуси, Несвиж, 12 августа отмечает 800-летний юбилей. Праздничные мероприятия развернулись в каждом уголке города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Историческая жемчужина Беларуси, Несвиж, 12 августа отмечает 800-летний юбилей. Праздничные мероприятия развернулись в каждом уголке города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении всего дня здесь работает свыше 15 локаций. Это масштабная выставка-презентация всех предприятий Несвижа, фестиваль сыра, а также город вернисажей, где можно насладиться творчеством местных художников и музыкантов.
Ядвига Туркова, директор Несвижской детской школы искусств:
Весь город с нетерпением ждал этого праздника, мы весь год готовились. И сегодня нам повезло с погодой, солнышко светит, дождя нет, чувствуется очень теплая, праздничная атмосфера.
Приехали отдыхать, получать наслаждение. И здесь мы получили огромное наслаждение в вашей живописи. И сейчас мы находимся в ожидании, чтобы выразить это же пожелание тому учителю, который организовал это произведение.
Кроме того, организована работа интерактивных площадок МЧС и Департамента охраны МВД. Для гостей праздника подготовили выступления кинологов, выставку ретро-автомобилей. Также у юных жителей города есть возможность побороть страх высоты с помощью альпинистского снаряжения и пожарной спецтехники.
Виталий Головко, начальник центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью минского областного управления МЧС:
Здесь сегодня представлены различные виды техники. Как аварийно-спасательная, так и поисково-спасательная, техника, которая применяется на пожарах, при поиске людей, потерявшихся в лесах, на болотах.
Вадим Гутко, помощник начальника Несвижского отдела Департамента охраны МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению:
Наши две машины, они заступают в группу задержания, два сотрудника с ними, полностью экипированные, выбывают для оказания помощи. На тревожные кнопки (сигнализации), на выезды по указанию дежурного по РУВД и вообще для охраны общественного порядка в Несвиже.
Такой масштаб, наверное, давно никто не видел, но всем нравится, детям особенно. Куда ни глянь, много всего. Давно такого не было.
На этом подарки для жителей Несвижа не заканчиваются. Главным событием дня станет открытие поликлиники. А завершится праздник концертной программой с участием творческих коллективов Минской области, лазерно-лучевым шоу и ярким фейерверком.