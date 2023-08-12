«Весь год готовились». Чем удивил Несвиж на своё 800-летие?

Новости Беларуси. Историческая жемчужина Беларуси, Несвиж, 12 августа отмечает 800-летний юбилей. Праздничные мероприятия развернулись в каждом уголке города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении всего дня здесь работает свыше 15 локаций. Это масштабная выставка-презентация всех предприятий Несвижа, фестиваль сыра, а также город вернисажей, где можно насладиться творчеством местных художников и музыкантов.

Ядвига Туркова, директор Несвижской детской школы искусств:

Весь город с нетерпением ждал этого праздника, мы весь год готовились. И сегодня нам повезло с погодой, солнышко светит, дождя нет, чувствуется очень теплая, праздничная атмосфера.

Приехали отдыхать, получать наслаждение. И здесь мы получили огромное наслаждение в вашей живописи. И сейчас мы находимся в ожидании, чтобы выразить это же пожелание тому учителю, который организовал это произведение.

Кроме того, организована работа интерактивных площадок МЧС и Департамента охраны МВД. Для гостей праздника подготовили выступления кинологов, выставку ретро-автомобилей. Также у юных жителей города есть возможность побороть страх высоты с помощью альпинистского снаряжения и пожарной спецтехники.

Виталий Головко, начальник центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью минского областного управления МЧС:

Здесь сегодня представлены различные виды техники. Как аварийно-спасательная, так и поисково-спасательная, техника, которая применяется на пожарах, при поиске людей, потерявшихся в лесах, на болотах.

Вадим Гутко, помощник начальника Несвижского отдела Департамента охраны МВД по идеологической работе и кадровому обеспечению:

Наши две машины, они заступают в группу задержания, два сотрудника с ними, полностью экипированные, выбывают для оказания помощи. На тревожные кнопки (сигнализации), на выезды по указанию дежурного по РУВД и вообще для охраны общественного порядка в Несвиже.