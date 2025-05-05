Сейчас местным СМИ больше доверяют – Камлёва

Наталья Камлева, руководитель медиахолдинга учреждения «Редакция областной газеты «Витебские вести»:

Это, наверное, даже не страх, а робость – бояться привлечь внимание к проблеме на уровне республики, поэтому какие-то моменты предпочитают не сразу, а вдруг, может не надо подымать. Но наша конкретно газета, мы очень тесно работаем с регионами и с областной нашей вертикалью идеологической. И даже было несколько примеров, когда нам удалось снять напряжение и довести до уровня республики.

Расскажу одну историю. Микрорайон новый, строится несколько лет, и, как всегда, кто-то раньше построил дом, кто-то позже. Коммуникации у всех: у кого локальные, местные – и начинают назревать, скажем так, социальные напряжения. Люди уже собирают собрание, готовятся записывать в TikTok, который сейчас такой жалобной книгой общей стал, обращение к Президенту. Просто у нас журналист тоже имеет отношение к этому микрорайону, он узнал, услышал и говорит, что назревает: люди очень сильно волнуются. Мы вышли на уровень области, взяли комментарий, буквально с людьми встретились, и то есть до ролика в TikTok, который как всегда при помощи хэштегов #АлександрГригорьевичпомогите #беда, не довели. Люди довольны, сняли такое напряжение, получили, скажем так, бонусы для нашей газеты, потому что сейчас местным СМИ больше доверяют.