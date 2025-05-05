В литовском Шяуляе готовят эксгумацию советских солдат, чтобы перенести кладбище
В Беларуси по крупицам собирают исторические факты о Великой Отечественной войне, чтобы оценить реальные масштабы трагедии и увековечить память каждого героя. Литва же выбрала целенаправленный и демонстративный путь забвения. Чтобы затоптать подвиги солдат, которые отдали жизнь за свободу страны, в балтийской республике намерены снести все советские мемориалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для этого готовят эксгумацию красноармейцев, погибших в годы войны. Примечательно, что займется этой вандальной деятельностью литовское Министерство культуры. Оно уже готовит соответствующее положение о переносе на кладбища захоронений советских воинов. Документ – инициатива мэрии Шяуляя.
Местной власти не нравится, что могилы воинам-освободителям находятся в центре населенного пункта. Тем более, что 80 % горожан одобрили перенос останков 52 советских солдат. Остается добавить, что место захоронения военнослужащих в центре Шяуляй включено в Реестр культурных ценностей Литвы. Однако литовское Министерство культуры этот факт не смутил.