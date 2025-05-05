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В литовском Шяуляе готовят эксгумацию советских солдат, чтобы перенести кладбище

05 мая 2025 17:39
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В Беларуси по крупицам собирают исторические факты о Великой Отечественной войне, чтобы оценить реальные масштабы трагедии и увековечить память каждого героя. Литва же выбрала целенаправленный и демонстративный путь забвения. Чтобы затоптать подвиги солдат, которые отдали жизнь за свободу страны, в балтийской республике намерены снести все советские мемориалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В литовском Шяуляе готовят эксгумацию советских солдат, чтобы перенести кладбище-2

Для этого готовят эксгумацию красноармейцев, погибших в годы войны. Примечательно, что займется этой вандальной деятельностью литовское Министерство культуры. Оно уже готовит соответствующее положение о переносе на кладбища захоронений советских воинов. Документ – инициатива мэрии Шяуляя. 

В литовском Шяуляе готовят эксгумацию советских солдат, чтобы перенести кладбище-4

Местной власти не нравится, что могилы воинам-освободителям находятся в центре населенного пункта. Тем более, что 80 % горожан одобрили перенос останков 52 советских солдат. Остается добавить, что место захоронения военнослужащих в центре Шяуляй включено в Реестр культурных ценностей Литвы. Однако литовское Министерство культуры этот факт не смутил. 

# Международная политика

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