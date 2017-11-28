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Весь день ничего не делать и получить за это 70 рублей: в Минске провели уникальный эксперимент

28 ноября 2017 20:17
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Новости Беларуси. Профессиональный любитель сна. Сегодня в Минске заняли вакансию мечты.

Весь день ничего не делать и получить за это 70 рублей: в Минске провели уникальный эксперимент -1

Сразу пять минчан сегодня устроились поудобнее в одном из торговых центров, чтобы на целый день отказаться от бытовых хлопот и карьеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Весь день ничего не делать и получить за это 70 рублей: в Минске провели уникальный эксперимент -3

Участникам эксперимента был предложен отдых в кровати и даже трапеза. Главное условие – ничего не делать и спать в перерывах между приёмами пищи. Лучшие в этом слегка странном деле получили ещё и по 70 рублей. 

Весь день ничего не делать и получить за это 70 рублей: в Минске провели уникальный эксперимент -5

Наталья Петрова, участник эксперимента:
Я подумала, что это мой шанс – получить отдых и поучавствовать в приключении. 

Весь день ничего не делать и получить за это 70 рублей: в Минске провели уникальный эксперимент -7

Весь день ничего не делать и получить за это 70 рублей: в Минске провели уникальный эксперимент -9

Весь день ничего не делать и получить за это 70 рублей: в Минске провели уникальный эксперимент -11

Весь день ничего не делать и получить за это 70 рублей: в Минске провели уникальный эксперимент -13

# общество # Эксперимент # Фотофакт # Наталья Петрова

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