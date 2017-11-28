Весь день ничего не делать и получить за это 70 рублей: в Минске провели уникальный эксперимент

Новости Беларуси. Профессиональный любитель сна. Сегодня в Минске заняли вакансию мечты.
Новости Беларуси. Профессиональный любитель сна. Сегодня в Минске заняли вакансию мечты.
Сразу пять минчан сегодня устроились поудобнее в одном из торговых центров, чтобы на целый день отказаться от бытовых хлопот и карьеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Участникам эксперимента был предложен отдых в кровати и даже трапеза. Главное условие – ничего не делать и спать в перерывах между приёмами пищи. Лучшие в этом слегка странном деле получили ещё и по 70 рублей.
Наталья Петрова, участник эксперимента:
Я подумала, что это мой шанс – получить отдых и поучавствовать в приключении.