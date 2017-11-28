Прямой эфир

Атмосфера с запахом ванили и шоколада: в Минске 7 декабря откроют легендарный кафетерий на Захарова,4

28 ноября 2017 20:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Второе рождение эпохального кафетерия. В Минске снова можно будет почаёвничать на Захарова, 4, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Атмосфера с запахом ванили и шоколада: в Минске 7 декабря откроют легендарный кафетерий на Захарова,4-1

Культовое кафе порадует своим открытием любителей сладкого уже седьмого декабря. Особый кураж исторического интерьера и атмосфера с запахом ванили и шоколада после реконструкции здесь будет, как и в 60-ых. Минчане и гости столицы смогут прийти сюда не только за чашкой кофе со сладостями, но и за приятными воспоминаниями.  

Атмосфера с запахом ванили и шоколада: в Минске 7 декабря откроют легендарный кафетерий на Захарова,4-3

Сергей Камышев, энергетик торговой организации:
Сейчас мы на финишной стадии, видите оборудование уже моем, расставляем барные стойки.

# общество # Фотофакт # Кафе # Сергей Камышев

Другие новости рубрики

Все новости
Лихачи на дорогах – что ими движет: комментарий психолога
28 ноября 2017 17:34

Лихачи на дорогах – что ими движет: комментарий психолога

Дорожный сбор в Беларуси: «Что происходит»
28 ноября 2017 17:30

Дорожный сбор в Беларуси: «Что происходит»

«Почему у нас ни на одной бутылке водки крупным шрифтом не написано: «Выпил – за руль не садись»?»
28 ноября 2017 17:12

«Почему у нас ни на одной бутылке водки крупным шрифтом не написано: «Выпил – за руль не садись»?»