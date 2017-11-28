Атмосфера с запахом ванили и шоколада: в Минске 7 декабря откроют легендарный кафетерий на Захарова,4

Новости Беларуси. Второе рождение эпохального кафетерия. В Минске снова можно будет почаёвничать на Захарова, 4, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Культовое кафе порадует своим открытием любителей сладкого уже седьмого декабря. Особый кураж исторического интерьера и атмосфера с запахом ванили и шоколада после реконструкции здесь будет, как и в 60-ых. Минчане и гости столицы смогут прийти сюда не только за чашкой кофе со сладостями, но и за приятными воспоминаниями.