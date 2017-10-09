Вертолетный медицинский модуль поступил в авиацию МЧС

Новости Беларуси. Он предназначен для оказания квалифицированной медпомощи пострадавшим как на месте происшествия, так и на борту по пути в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Срочно вылетаем. Координаты уже есть. В квадрате Б на Ольманских болотах на грибников напал дикий кабан. Пострадавшие тяжело ранены. Бригада наземной скорой туда так просто не доберется.

Трагичную интригу развеем. Ситуация сейчас смоделирована. Но реальный медицинский модуль, который недавно поступил на вооружение авиации МЧС, сможет спасти жизни. Вылететь и опередить летальный исход.

Тадеуш Курсевич начальник ГААСУ «Авиация» МЧС Беларуси:

В любое время дня и ночи у нас вертолёт находится в 30-минутной готовности и может вылететь в любую страну, в любую точку Беларуси.

В этом небольшом чемоданчике уместилось суперсовременное спецоборудование для оказания экстренной помощи на месте ЧС. Впрочем, битву за жизнь можно продолжить и на борту воздушного судна по пути в больницу.

Экстренный бокс рассчитан на двух пациентов и оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, системой мониторинга и дефибриляции, портативным шестиканальным электрокардиографом, а также комплектами для иммобилизации пострадавших.

Елена Савко, главный специалист управления организации медпомощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Сформирована бригада из числа сотрудников Республиканского центра экстренной медицинской помощи. В состав бригады входят врач, два фельдшера. При необходимости бригада может быть усилена другими специалистами в зависимости от необходимости и сложившейся ситуации



Там где, не проедут наземные спасатели и важны минуты. «Воздушной» скорой должны стать летные отряды МЧС в тандеме со специалистами из Минздрава. Впрочем, эта практика скорее не зарождается, а возрождается. Санавиация в Беларуси появилась еще в начале 1935. Тогда самолеты и вертолеты приписывали прямо к больницам.

По архивным данным Минздрава, с 81 по 85 год небесные спасатели эвакуировала из районов в клинику более 8 тысяч человек. Впрочем, сейчас такого масштаба в спасательных перелетах однозначно не будет, в каждом райцентре есть все условия и оборудование для интенсивной терапии.