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Вертолетный медицинский модуль поступил в авиацию МЧС

09 октября 2017 18:45
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Новости Беларуси. Он предназначен для оказания квалифицированной медпомощи пострадавшим как на месте происшествия, так и на борту по пути в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Срочно вылетаем. Координаты уже есть. В квадрате Б на Ольманских болотах на грибников напал дикий кабан. Пострадавшие тяжело ранены. Бригада наземной скорой туда так просто не доберется.

Вертолетный медицинский модуль поступил в авиацию МЧС-1

Трагичную интригу развеем. Ситуация сейчас смоделирована. Но реальный медицинский модуль, который недавно поступил на вооружение авиации МЧС, сможет спасти жизни. Вылететь и опередить летальный исход.

Вертолетный медицинский модуль поступил в авиацию МЧС-3

Тадеуш Курсевич начальник ГААСУ «Авиация» МЧС Беларуси:
В любое время дня и ночи у нас вертолёт находится в 30-минутной готовности и может вылететь в любую страну, в любую точку Беларуси.

Вертолетный медицинский модуль поступил в авиацию МЧС-5

В этом небольшом чемоданчике уместилось суперсовременное спецоборудование для оказания экстренной помощи на месте ЧС. Впрочем, битву за жизнь можно продолжить и на борту воздушного судна по пути в больницу.

Вертолетный медицинский модуль поступил в авиацию МЧС-7

Экстренный бокс рассчитан на двух пациентов и оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, системой мониторинга и дефибриляции, портативным шестиканальным электрокардиографом, а также комплектами для иммобилизации пострадавших.

Вертолетный медицинский модуль поступил в авиацию МЧС-9

Елена Савко, главный специалист управления организации медпомощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Сформирована бригада из числа сотрудников Республиканского центра экстренной медицинской помощи. В состав бригады входят врач, два фельдшера. При необходимости бригада может быть усилена другими специалистами в зависимости от необходимости и сложившейся ситуации

Вертолетный медицинский модуль поступил в авиацию МЧС-11


Там где, не проедут наземные спасатели и важны минуты. «Воздушной» скорой должны стать летные отряды МЧС в тандеме со специалистами из Минздрава. Впрочем, эта практика скорее не зарождается, а возрождается. Санавиация в Беларуси появилась еще в начале 1935. Тогда самолеты и вертолеты приписывали прямо к больницам.

Вертолетный медицинский модуль поступил в авиацию МЧС-13

По архивным данным Минздрава, с 81 по 85 год небесные спасатели эвакуировала из районов в клинику более 8 тысяч человек. Впрочем, сейчас такого масштаба в спасательных перелетах однозначно не будет, в каждом райцентре есть все условия и оборудование для интенсивной терапии.

Вертолетный медицинский модуль поступил в авиацию МЧС-15

Потому в последнее время вертолеты использовали только для оперативной перевозки донорских органов. Между тем, в областных и районных больницах уже отстраиваются вертолетные площадки. Ведь в том самом «золотом часу» – это термин реаниматологов – каждая минута жизненноважна.

Вертолетный медицинский модуль поступил в авиацию МЧС-17

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Тадеуш Курсевич

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