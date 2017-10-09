В Минске на улице Раковской готовят территорию под реконструкцию

Новости Беларуси. Отжившее – сносят, новое – строят. В Раковском предместье продолжается большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас сносят подсобные помещения и гаражи. На это уйдёт несколько месяцев. Параллельно разрабатывается проект реконструкции первого и второго корпусов здания бывшего хлебозавода.

Предположительно, они будут выглядеть так.

Александр Кохан, заместитель директора КУП «Минская спадчина»:

Предполагается, что это будет многофункциональный комплекс, состоящий из 17 зданий. То есть это целый квартал многоэтажной застройки под общедоступные функции: торговля, общественное питание, оказание услуг населению, культурно-образовательные цели.