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В Минске на улице Раковской готовят территорию под реконструкцию

09 октября 2017 18:24
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Новости Беларуси. Отжившее – сносят, новое – строят. В Раковском предместье продолжается большая реконструкция, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на улице Раковской готовят территорию под реконструкцию-1

Сейчас сносят подсобные помещения и гаражи. На это уйдёт несколько месяцев. Параллельно разрабатывается проект реконструкции первого и второго корпусов здания бывшего хлебозавода.

В Минске на улице Раковской готовят территорию под реконструкцию-3

Предположительно, они будут выглядеть так.

В Минске на улице Раковской готовят территорию под реконструкцию-5

Александр Кохан, заместитель директора КУП «Минская спадчина»:
Предполагается, что это будет многофункциональный комплекс, состоящий из 17 зданий. То есть это целый квартал многоэтажной застройки под общедоступные функции: торговля, общественное питание, оказание услуг населению, культурно-образовательные цели.  

В Минске на улице Раковской готовят территорию под реконструкцию-7


 

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура # Александр Кохан

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